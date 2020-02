In Italien sind binnen weniger Stunden zwei Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete am Samstag unter Berufung auf Insider in den Gesundheitsbehörden, eine 75-jährige Frau in der Lombardei sei der Infektion erlegen. Kurz zuvor hatte Gesundheitsminister Roberto Speranza bestätigt, in der Nacht sei ein 78-jähriger Mann in Venetien gestorben.

Während in China sich nach Behördenangaben weniger Menschen angesteckt haben als in den Tagen zuvor, stieg die Zahl der Neuinfektionen in anderen Ländern - in Südkorea verdoppelte sie sich sogar. Die WHO äusserte sich besorgt über Krankheitsfälle ohne erkennbare Verbindung zu China. Zudem gab es Vermutungen, die Inkubationszeit könne deutlich länger sein als zwei Wochen. Das würde die Bemühungen um eine Eindämmung der Epidemie erschweren.

In Italien ist das Industriegebiet im Norden mit bislang 47 bekannten Fällen am stärksten betroffen. Allein in der Lombardei seien 32 Infektionen bekannt, sagte der Präsident der Region, Attilio Fontana. In der Kleinstadt Vo' Euganeo in Venetien, in der der verstorbene 78-Jährige wohnte, seien strikte Massnahmen ergriffen worden, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern, teilte der Präsident Venetiens, Luca Zaia, mit. Wie sich die Menschen dort angesteckt haben, sei unklar.

Es habe keinen Kontakt zu den Infizierten in der Lombardei gegeben. Dort erklärten die Behörden, der erste bekannte Virus-Patient, ein 38-Jähriger aus Lodi, sei erkrankt, nachdem er einen Freund getroffen habe, der kurz zuvor nach China gereist war. Der China-Reisende sei negativ getestet worden. Die Ärzte untersuchten nun, ob er das Virus in sich getragen habe und gesundet sei, ohne überhaupt Symptome gezeigt zu haben. Die verstorbene Frau hatte den Berichten zufolge die Notaufnahme aufgesucht, in der sich der 38-Jährige aufgehalten hatte.

Inkubationszeit womöglich deutlich länger als angenommen

Im chinesischen Kernland wurden am Freitag 397 neue Infektionsfälle bestätigt. Am Donnerstag seien es noch 889 gewesen, teilte die Gesundheitskommission mit. Insgesamt stieg die Zahl der Infizierten auf knapp 75'600. 2239 Menschen starben an dem Virus, das eine schwere Lungenkrankheit auslösen kann.

Aus Hubei meldete die Provinzregierung den Fall eines 70-Jährigen, der sich mit dem Virus infiziert hat, aber erst nach 27 Tagen Symptome zeigte. Das könne bedeuten, dass die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit erheblich länger ist als die bislang angenommenen 14 Tage. Der Mann sei am 24. Januar mit dem Auto von Ezhou im Osten Hubeis, wo er engen Kontakt mit seiner infizierten Schwester gehabt habe, zurück nach Shennongjia im Nordwesten der Provinz gefahren. Erst am 20. Februar habe er Fieber bekommen. Einen Tag später sei der Mann positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nicht nur die Möglichkeit einer längeren Inkubationszeit, auch die Verbreitung weit über Chinas Grenzen hinaus nährt die Furcht vor einer Pandemie. In Südkorea meldeten die Behörden 229 Neuinfektionen, insgesamt sind 433 Fälle bestätigt. Bislang starben dort zwei Menschen.

Der Iran meldete zehn neue Infektionen. Einer der Patienten sei gestorben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt sind im Iran damit 28 Fälle bekannt, fünf dieser Patienten starben. Der Iran setzte Pilgerreisen ins Nachbarland Irak aus. Die meisten Infektionen im Iran wurden in der den Schiiten heiligen Stadt Ghom gemeldet. Die Behörden haben dazu aufgerufen, dort auf religiöse Versammlungen zu verzichten.

WHO besorg über Ansteckung ohne Verbindung zu China

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äussert sich besorgt über die Infektionsfälle, bei denen es keine klare epidemiologische Verbindung gibt. Viele Menschen hätten sich angesteckt, ohne dass sie nach China gereist wären oder Kontakt mit einer Person gehabt hätten, bei der das Coronavirus nachgewiesen worden sei, schrieb WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf Twitter. Mehr als 80 Prozent der Patienten hätten eine leichte Form der Krankheit und würden genesen. Bei 20 Prozent handele es sich um eine schwere Form, die teilweise zum Tode führe.

Das Virus wurde bislang in 26 Ländern und Gebieten ausserhalb des chinesischen Kernlandes gemeldet. Japan meldete 14 neue Infektionsfälle. Dort sollen vom 24. Juli bis 9. August die Olympischen Spiele stattfinden. Zwar halten die Organisatoren noch immer an Termin und Austragungsort fest. Doch verschoben sie vorsorglich das Training der Freiwilligen, die bei dem internationalen Grossereignis helfen sollen.

(Reuters)