Coronavirus erreicht fast alle Länder Lateinamerikas

Auch in Belize und Suriname, die wegen ihrer Amtssprachen nicht zu Lateinamerika gezählt werden, gibt es bisher keine bekannten Fälle. In der Karibik sind mehrere weitere Gebiete von der Pandemie betroffen - darunter Jamaika, Puerto Rico, Trinidad und Tobago und einige französische Überseegebiete.

Mehrere Länder der Region ergriffen in den vergangenen Tagen verstärkt Massnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Einige von ihnen riefen den Notstand aus, manche suspendierten den Flugverkehr aus Europa. In Südamerika schloss Kolumbien am Samstag seine Grenze zu Venezuela. El Salvadors Präsident Nayib Bukele rief eine "nationale Quarantäne" aus - für drei Wochen dürfen keine Ausländer das mittelamerikanische Land betreten.

Den ersten registrierten Fall in Lateinamerika gab es in dem bevölkerungsreichsten Land Brasilien am 26. Februar. Dort wurden inzwischen 98 Infektionen mit dem Virus gezählt - die meisten in der Region. Brasiliens Gesundheitsministerium bestätigte am Freitag auch erste Fälle örtlicher Übertragung in Sao Paulo und Rio de Janeiro. Drei Menschen starben bisher nach offiziellen Angaben in Lateinamerika an der Krankheit Covid-19 - zwei in Argentinien und einer in Panama./nk/DP/zb

