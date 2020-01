Coronavirus: Erstmals Virus-Nachweis bei Ausländern in China

Die beiden Australier seien von einer Reise in die schwer betroffene Metropole Wuhan in Zentralchina zurückgekommen. Der erkrankte Pakistani sei ein Student, der in Wuhan studiert habe. Sein Zustand sei stabil. Einer der beiden Hongkonger habe lange in Wuhan gearbeitet. Der andere sei in der um Wuhan liegenden Provinz Hubei gewesen und nach der Rückkehr erkrankt. Sein Zustand sei stabil.

Pakistanische Regierungsvertreter teilten am Mittwoch mit, insgesamt seien vier pakistanische Studenten in China positiv getestet worden. Gesundheitsminister Zafar Mirza zufolge studierten sie alle in Wuhan. In Pakistan selbst seien bisher keine Fälle des Virus bestätigt./lw/DP/nas

(AWP)