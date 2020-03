Coronavirus: EU-Handelsverband sieht keine Probleme bei Lieferketten

Der europäische Handelsverband Eurocommerce sieht wegen der internen Grenzkontrollen und -schliessungen in Europa bisher keine grösseren Lieferprobleme. "Sehr grosse Schwierigkeiten haben wir von unseren Mitgliedern noch nicht gehört", sagte Neil Mcmillan von Eurocommerce am Mittwoch der Nachrichtenagentur DPA in Brüssel.