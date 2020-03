Nach starken Kursschwankungen an den Börsen in der Corona-Krise hat der CSU-Europapolitiker Markus Ferber ein vorübergehendes Verbot sogenannter Leerverkäufe gefordert. "Spekulanten treiben die Kurse mit Leerverkäufen immer weiter nach unten", kritisierte der Finanzexperte am Mittwoch. "Die Europäische Wertpapieraufsicht muss hier eingreifen."