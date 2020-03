Coronavirus: Eurozone denkt offenbar über Einsatz von ESM-Rettungsfonds nach

In der Eurozone wird Kreisen zufolge über den Einsatz des europäischen Rettungsfonds ESM nachgedacht. Dadurch sollen von der Virus-Krise besonders betroffene Staaten gestützt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Es gehe um mehrere Kreditlinien, die bei Bedarf aktiviert werden könnten. Hintergrund sei der starke Renditeanstieg verschiedener Staatsanleihen, was die Zinskosten der Länder erhöht.