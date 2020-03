Coronavirus: Frankreich will Gesundheitsnotstand ausrufen

Frankreich will wegen des Coronavirus den Gesundheitsnotstand ausrufen. Mit einem speziellen Notstandsgesetz will die Regierung auch Milliardenhilfen für die Wirtschaft aufbringen. "Die Regierung wird das Parlament bitten, ihr die Mittel zur Bewältigung der Situation zu geben", kündigte Premierminister Édouard Philippe am Mittwoch an. Die Gesetzesentwürfe sollen dem Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie eine rechtliche Grundlage geben.