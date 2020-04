Coronavirus: Gewerkschaften fordern Schutz der Arbeitnehmenden

Für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) sei es von zentraler Bedeutung, dass die Auswirkungen auf die Gesundheit und die wirtschaftliche Situation der Arbeitnehmenden im Zentrum stünden, teilte der Gewerkschaftsdachverband am Donnerstag mit. Denn diese bezahlten schon heute einen sehr hohen Preis. Der SGB fordere deshalb, dass bei der schrittweisen Öffnung die Sozialpartner wieder einbezogen werden.

Die beste Ausstiegsstrategie sei es, die Kaufkraft zu erhalten. Berufstätige mit tiefen Löhnen müssten deshalb bei Kurzarbeit 100 Prozent Lohnersatz erhalten. Firmen, die Kurzarbeit beantragen, dürften ihren Mitarbeitenden nicht kündigen. Ausserdem müsse der Bundesrat den Kinderkrippen finanzielle Garantien geben, damit der Wiedereinstieg auf für berufstätige Eltern reibungslos funktioniere.

Erfreut über Unterstützung für Selbstständige

Der Bundesrat habe mit seinen Entscheiden vom Donnerstag ausserdem zwei Forderungen der Gewerkschaften erfüllt, hiess es weiter: Der SGB sei erleichtert, dass gefährdete Arbeitnehmende nun nicht mehr dazu gezwungen werden könnten, zur Arbeit zu gehen. Und er begrüsse die Unterstützung für die Selbstständigerwerbenden. Damit erreiche das Netz der sozialen Absicherung immer mehr Menschen und bewahre sie vor Existenznöten.

Auch die Gewerkschaft syndicom und weitere Verbände der Medien- und Kreativbranchen begrüssen die Ausweitung der Unterstützungsmassnahmen. Notwendig seien neben der Nothilfe aber auch langfristige Verbesserungen, schreiben die Organisationen in einer gemeinsamen Mitteilung.

Selbstständigerwerbende und Freischaffende in der Medien- und Kreativbranche arbeiteten oft unter prekären Bedingungen, beispielsweise was den Schutz bei Krankheit und Arbeitslosigkeit betreffe. Zudem werde die Krise für die meisten Selbstständigen nicht bereits am 17. Mai vorbei sein.

(AWP)