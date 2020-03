Die italienische Polizei hat im Zuge der seit einer Woche geltenden landesweiten Ausgangssperre Hunderttausende Menschen kontrolliert. Vom 11. bis 16. März seien mehr als 838 000 Menschen überprüft worden, teilte das Innenministerium am Dienstag in Rom mit. Mehr als 35 500 wurden angezeigt. In Italien gilt seit einer Woche eine Ausgangssperre. Man darf nur zum Arbeiten oder Einkaufen nach draussen. Jeder muss auf einem Formular den Grund für seinen Ausgang erklären, zum Beispiel wenn er ins Büro muss.