Coronavirus: Im Tessin 11 weitere Tote innert 24 Stunden

Damit sind bisher insgesamt 48 Personen im Tessin am Coronavirus gestorben, wie der kantonale Führungsstab am Montagmittag in einer Mitteilung schreibt. Damit ist die Mehrheit der schweizweit insgesamt bestätigten 66 Todesopfer im Tessin zu beklagen.

226 Neuinfizierte seien in den letzten 24 Stunden hinzukommen. Damit beläuft sich die Zahl der Infizierten im Tessin auf insgesamt 1165 Personen. Gesamtschweizerisch sind es 8060.

261 Menschen befänden sich im Spital, heisst es weiter. 216 von ihnen würden in der regulären Abteilung behandelt, 45 befänden sich auf der Intensivstation. 43 der Kranken müssten derzeit künstlich beatmet werden.

(AWP)