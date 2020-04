Coronavirus: Kanton Bern rechnet mit bis zu 18'000 Betrieben mit Kurzarbeit

Dieser Anteil entspreche dem nationalen Durchschnitt, sagte Marc Gilgen, Vorsteher des Amts für Arbeitslosenversicherung, am Freitag vor den Medien in Bern. Bis am 14. April wurden Gesuche von 13'400 Betrieben mit rund 150'000 Personen bewilligt. Weitere 2500 Gesuche seien in Bearbeitung und würden in den nächsten Tagen freigegeben.

Damit konnte der Kanton Bern den seit Mitte März angewachsenen Berg an Gesuchen abbauen. Das massive Volumen habe nur bewältigt werden können, weil 80 zusätzliche Mitarbeitende aus der übrigen Kantonsverwaltung und von extern für die Abwicklung eingesetzt wurden, sagte Gilgen weiter.

Nun sei man "praktisch tagesaktuell" unterwegs. Die derzeit 100 bis 150 Anträge, die pro Tag eintreffen, könne man laufend abarbeiten Bislang wurden 11,2 Millionen Franken ausbezahlt, was 480'000 Ausfallstunden entspricht.

(AWP)