Coronavirus-Massnahmen halten mehr Schweizer zuhause fest

Der weltgrösste Suchmaschinenanbieter veröffentlichte am Freitag Analysen der Standortdaten von Milliarden Handynutzern und verglich die Informationen aus der Zeit vor und nach den Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Den Ausführungen zufolge haben Menschen rund um den Globus ihre Bewegungen gravierend verringert. Dies gilt als essenziell, um die Pandemie zu verlangsamen. Konkret veröffentlichte Google auf Länderebene und darunter heruntergebrochene Tabellen.

Diese sind aufgeteilt in verschiedene Segmente wie Restaurants, Einkaufszentren und Museen, Einzelhändler und Apotheken, Parkanlagen, Bahnhöfe sowie Arbeitsplätze und Wohngegenden.

Zunahme beim Daheimbleiben

In der Schweiz gingen neben den Bewegungen im Gastro- und Detailhandels- und Freizeitsektor in allen erfassten Gebieten ausser in den Wohngegenden die Aktivitäten zurück. Die noch offenen Lebensmittelläden und Apotheken wurden 51 Prozent weniger frequentiert.

An Ufern und in Parks tummelten sich 41 Prozent weniger Menschen, im öffentlichen Verkehr 68 und am Arbeitsplatz 46 Prozent weniger. Dafür hielten sich 15 Prozent mehr Leute zuhause auf. Nach dem 16. März, als der Bundesrat seine Notmassnahmen ausrief, sinken die Kurven in den Restaurants brüsk ab.

Zur gleichen Zeit stiegen die Frequenzen in den Lebensmittelgeschäften und Apotheken - die Hamsterkäufe setzten ein. Später flachte diese Kurve ab. In Parks und auf öffentlichen Plätzen stieg die Besucherzahl gleich nach dem 16. März zunächst.

Kantonale Unterschiede

Auch die Daten für die Kantone schlüsselte Google auf. So sank etwa im Kanton Zürich mit seinem Finanz- und Verwaltungsplatz die Benutzung des öffentlichen Verkehrs um 73 Prozent und im hauptbetroffenen und stärker industriell geprägten Tessin um 64 Prozent.

Das Gebot, zuhause zu bleiben, nahmen mit einem Plus von 28 Prozent die Neuenburgerinnen und Neuenburger am ernstesten. Einen Zuwachs von 21 Prozent mehr Daheimgebliebenen gab es im Tessin. Und im Kanton Schaffhausen hielt es die Leute mit plus 2 Prozent kaum vermehrt in den eigenen vier Wänden.

Zürcherinnen und Zürcher suchten ihre Parks und öffentlichen Erholungsräume 53 Prozent weniger auf. Im Aargau hingegen zog es nur 14 Prozent weniger in die Parks. Im Tessin kauften 69 Prozent weniger in Lebensmittelläden und Apotheken ein, im Thurgau nur 30 Prozent.

Auch bei der Anwesenheit am Arbeitsplatz zeigen sich bei den Kantonen je nach Wirtschaftsstruktur deutliche Unterschiede. Am Bankenplatz Genf arbeiteten 54 Prozent im Heimbüro, im ländlich und industriell geprägten Kanton Glarus hingegen lediglich ein Drittel.

Internationale Unterschiede

In Deutschland gingen im Zeitraum vom 16. Februar bis zum 29. März die Besuche von Bahnhöfen um 68 Prozent zurück, die von Theatern, Restaurants und anderen Freizeiteinrichtungen sogar um 77 Prozent. In Italien, dem in Europa neben Spanien am stärksten betroffenen Land, fiel letzteres sogar um 94 Prozent.

In den USA gingen 47 Prozent weniger Menschen in Kinos, Kneipen, Museen und Co. Dort zeigen sich allerdings auch grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten, die jeweils eigene Covid-19-Strategien verfolgen.

In Schweden wie auch Japan, wo die Regierungen kaum strikte Auflagen verhängt haben, hat sich öffentliche Leben weniger stark verändert.

Google verglich die Daten der fünf Wochen vom 3. Januar bis 6. Februar mit jenen der Periode vom 16. Februar bis zum 29. März. Bisher haben sich weltweit mit dem Coronavirus mehr als eine Million Menschen infiziert, an der dadurch verursachten Lungenkrankheit starben mehr als 53'000 Menschen.

(AWP)