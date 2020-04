Coronavirus: Mehr als 17'000 Ansteckungen und 472 Tote

(Zahl der Todesopfer im Titel und am Ende des ersten Abschnitts nach dem Lead aktualisiert) - Die Zahl der in der Schweiz nachgewiesenen Covid-19-Infektionen ist innerhalb eines Tages um 963 Fälle auf 17'139 gestiegen. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch mit.