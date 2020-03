Coronavirus: Mehr als 2330 Personen positiv auf Coronavirus getestet

(Zahlen im Lead und Titel aktualisiert) - Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in der Schweiz nimmt weiter zu. Am frühen Montagabend lagen dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) mehr als 2330 positive Testresultate vor, rund 150 mehr als am Sonntag. Mindestens 14 Personen starben an Covid-19.