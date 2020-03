Coronavirus: Neun EU-Länder fordern Vergemeinschaftung von Schulden

Neun EU-Länder haben vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag die Einführung von Corona-Bonds im Kampf gegen die massiven wirtschaftlichen Verwerfungen der Pandemie gefordert. "Wir müssen an einem gemeinsamen Schuldeninstrument arbeiten", heisst es in einem Schreiben an EU-Ratspräsident Charles Michel, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag.