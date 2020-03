Coronavirus: Notenbank in London offen für weitere Krisenmassnahmen

Die Bank of England (BoE) hatte damals die Zinsen auf das Rekordtief von 0,25 Prozent gesenkt und Massnahmen beschlossen, die Banken zur verstärkten Kreditvergabe an Mittelständler bewegen sollen.

Mittlerweile herrscht wegen der Virus-Krise in vielen Bereichen der britischen Wirtschaft fast Stillstand. Die BoE kündigte vor diesem Hintergrund an, von Firmen mit guter Bonität Schuldverschreibungen aufzukaufen.

Laut Bailey ist es dabei auch möglich, den Unternehmen die Papiere direkt abzukaufen. Über den Umfang dieser Stützungsmassnahmen könne er noch keine Aussage treffen. Auch die Währungshüter in den USA hatten jüngst Schritte zur Stützung der kurzfristigen Finanzierung von Unternehmen angekündigt.

Damit tritt die US-Notenbank Fed der Furcht vor einer Pleitewelle entgegen, die in Folge des sich rasant ausbreitenden Virus aufgekommen war. Eine Senkung des Leitzinses, der nach zwei Senkungen nun in einer Spanne von null bis 0,15 Prozent liegt, in den negativen Bereich hat die Fed ausgeschlossen.

Auch Bailey hält davon nichts. Auch die Ausgabe von Barschecks an die Bürger nach US-Vorbild ist für den Londoner Notenbankchef kein Thema - zumindest nicht für die Geldpolitik. Er liess durchblicken, dass diese Frage eher von Finanzminister Rishi Sunak zu klären sei.

(AWP)