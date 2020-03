Coronavirus: ÖV-Angebot ab Montag markant reduziert - Grundangebot bleibt

Im ÖV sei durch das Coronavirus die Nachfrage stark zurückgegangen und es sei eine weitere Frequenzreduktion zu erwarten, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Mittwoch. Zudem seien erste Personalengpässe bei den Transportunternehmen spürbar.

Der Übergangsfahrplan wird ab Donnerstag, 19. März, in drei Schritten umgesetzt. Die grössten Änderungen werden ab Montag, 23. März, für die Kunden spürbar. Der Übergangsfahrplan gilt bis auf weiteres, mindestens bis zum 26. April 2020.

Ab Donnerstag, 19. März, fallen die Zusatzzüge im Fernverkehr während Hauptverkehrszeit aus. Nachtzüge verkehren nicht mehr, der Hauptbahnhof Zürich wird auch am Wochenende in der Nacht geschlossen. Internationale Züge innerhalb der Schweiz fahren nur bis zu Grenze.

Weitere Reduktionen

Ab Montag, 23. März werden der Fernverkehr und der grenzüberschreitende Regionalverkehr reduziert und ab Donnerstag, 26. März weitere Fernverkehrsstrecken.

Der Online-Fahrplan wird laufend angepasst. In der Umstellungsphase bis am 26. März ist der Online-Fahrplan jeweils spätestens um 20 Uhr am Vorabend für den Folgetag aktuell.

Die Details zum Übergangsfahrplan im Regionalverkehr werden von den jeweiligen Kantonen, Verkehrsverbünden oder Transportunternehmen in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Die Billettpflicht gilt auch für das ÖV-Grundangebot. Einzelbillette können vollumfänglich zurückerstattet werden. Für Abos gelten die üblichen Tarifbestimmungen. GA können 30 Tage kostenlos hinterlegt werden.

Das ÖV-Grundangebot ermögliche die Umsetzung der Abstands-Empfehlungen des Bundes, heisst es weiter. Die Züge fahren wenn immer möglich in maximaler Länge.

Angebot wird ausgedünnt

Wie die SBB reduziert auch die BLS wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihr Angebot. Im Grundsatz verkehren die Züge dort, wo heute der Viertelstundentakt gilt, neu im Halbstundentakt, wie das Bahnunternehmen mitteilte. Wo heute der Halbstundentakt gilt, verkehren die Züge im Stundentakt. Die ersten und letzten Verbindungen bleiben bestehen.

Der Regioexpress zwischen Brig VS und Domodossola verkehrt ab dem 19. März nur noch zu Pendlerzeiten am Morgen und am Abend. Tagsüber wird der Verkehr eingestellt. Mit diesen Massnahmen schliesst sich die BLS den SBB und anderen Verkehrsunternehmen an.

Die BLS rät Bahnkunden, vor der Abreise den Online-Fahrplan zu konsultieren.

(AWP)