Offiziellen Angaben zufolge hat es zuletzt kaum noch Neuinfektionen gegeben, nachdem auf die Elf-Millionen-Stadt etwa 60 Prozent der offiziell gemeldeten insgesamt knapp 82'000 Erkrankungen mit dem neuartigen Virus in China entfielen. Von einem normalen Leben aber sind die Einwohner noch weit entfernt.

Der Lebensmittelmarkt, von dem aus sich das Virus rasant verbreitet haben soll, ist inzwischen mit Brettern vernagelt. Ein angrenzendes Grosshandelszentrum für Obst ist ebenfalls geschlossen. Dort gibt es Mangos, Melonen und andere Früchte im Wert von mehr als 100'000 Yuan (gut 13'500 Franken), die draussen verfaulen. Eine Obsthändlerin namens Fang beklagt, die Abriegelung der Stadt habe ihre Existenzgrundlage ruiniert. "Natürlich habe ich Angst", sagt sie der Nachrichtenagentur Reuters, und deutet auf ihre beiden Gesichtsmasken, die sie übereinander trägt, während sie Äpfel verpackt, die für Wohngebiete bestimmt sind. "Aber ich habe in den letzten drei Monaten kein Geld verdient."

Fang fängt an zu weinen, als sie an ihre Kinder denkt. Sie sind nach dem Neujahresfest im Januar zurück in ihre Heimatstadt gefahren. Sie wird sie trotz des nahenden Endes der Reisebeschränkungen noch wochenlang nicht sehen können, da sie in Wuhan bleiben und Obst verkaufen muss. "Frühestens im Juni wird der Lagerbestand vielleicht abgebaut sein", sagt Fang, die ihren vollen Namen nicht genannt sehen möchte.

«Es ist jetzt viel besser»

Die Einstellung der Einwohner von Wuhan geht auseinander. Einige sind sehr stolz auf ihre Regierung. Andere beklagen, dass die Hilfen nicht ausgereicht hätten. Von Normalität ist die Hauptstadt der Provinz Hubei jedenfalls noch weit entfernt. Immerhin: Etliche Firmen haben inzwischen ihre Arbeit wieder aufgenommen. Ab 8. April sollen die Einwohner ihre seit Wochen abgeriegelte Stadt wieder verlassen können.

Hu Yanfang, die das Auspacken von Kisten mit Schutzausrüstung und Lebensmitteln in ihrer Wohnsiedlung beaufsichtigt hat, ist eher positiv gestimmt. "Es ist jetzt viel besser", sagt sie. Sie erzählt, wie sie sich in den vergangenen zwei Monaten für Nachbarschaftshilfe und die Desinfektion der Gegend eingesetzt hat. Sie bedankt sich bei der Regierung für die Bereitstellung von Schutzausrüstung wie Masken. "Das gibt mir das Gefühl, dass unser Land stark ist - schauen Sie sich nur Länder wie Europa an", sagt sie und weist auf stark steigende Infektions- und Todeszahlen in Ländern wie Italien und Spanien hin.

Dann deutet sie auf eine Lieferung Schweinerippchen hin, die im Kofferraum eines Taxis angeliefert wurden und an die Bewohner zu weniger als der Hälfte des marktüblichen Preises verkauft werden sollen. "Die Regierung hat uns geholfen, das zu bekommen", betont sie. Eine andere Bewohnerin, Yu Tianhong, stimmt zu. "Das zeigt, wie die Regierung diejenigen, die zu Hause geblieben sind, unterstützt und liebt", sagt sie. "Es geht nicht nur um das Fleisch und das Geld. Es gibt uns das Gefühl, dass sich jemand um uns sorgt."

(Reuters/cash)