Coronavirus: Parmelin handelt mit EU Lieferung von Schutzmaterial aus

"Durchbruch gelungen", schrieb Parmelin am Freitag in einem Tweet. Nach mehreren Kontakten mit EU-Handelskommissar Phil Hogan weise Brüssel die EU-Länder an, Exporte von Schutzmaterial in die Schweiz und andere Efta-Staaten nicht mehr zu blockieren.

Parmelin dankte in seinem Tweet auch Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Von der Leyen hatte am Sonntag in einer Videobotschaft im Kurzbotschaftendienst Twitter mitgeteilt, Atemschutzmasken und andere zum Kampf gegen die Pandemie benötigte Produkte dürften nur noch mit ausdrücklicher Erlaubnis der jeweiligen Regierung in Nicht-EU-Länder exportiert werden.

(AWP)