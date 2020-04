Coronavirus: Party im Park laut BAG-Delegiertem Koch nicht angesagt

(Meldung mit weiteren Informationen ergänzt) - Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus geht in der Schweiz weiter zurück. Die Tendenz sei sinkend, sagte Daniel Koch, Delegierter des Bundesamts für Gesundheit (BAG) für Covid-19, am Freitag vor den Bundeshausmedien. Er appellierte aber an die Bevölkerung, diszipliniert zu bleiben.