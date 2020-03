Coronavirus: Politiker fordert Staatshilfe für Tui

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil setzt sich für möglichst rasche staatliche Hilfen für den deutschen Tui-Konzern in der Coronakrise ein. Der weltgrösste Reiseanbieter mit Hauptsitz in Hannover sei eigentlich "ein kerngesundes Unternehmen, das in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen ist".