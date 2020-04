Coronavirus: Rezession in Deutschland dürfte bis Jahresmitte andauern

Die deutsche Regierung rechnet bis zum Frühsommer mit einer schrumpfenden Wirtschaft infolge der Corona-Krise. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit März in der Rezession. Diese wird voraussichtlich bis Mitte des Jahres andauern", heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums.