Coronavirus: Schweiz will sich an IWF-Tagung für Nothilfekredite einsetzen

Die Schweiz will sich im Internationalen Währungsfonds (IWF) für rasche Nothilfekredite einsetzen, damit die Länder in der Coronakrise Spielraum erhalten für dringende Ausgaben. Auch das Massnahmenpaket der Weltbank will sie unterstützen und die Sistierung des Schuldendienstes für ärmere Länder grundsätzlich mittragen.