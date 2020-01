Coronavirus: Schweizweit 50 Fälle auf Coronavirus getestet - keine Infizierten

Die Zahl der bislang 50 getesteten Verdachtsfälle - Stand Mittwochmittag - nannte Daniel Dauwalder vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) gegenüber Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Näheres zu den Verdachtsfällen, etwa aus welchen Kantonen die getesteten Personen stammten, gibt das BAG nicht bekannt. Auch zur Frage, wie viele noch in Abklärung seien, sagte Dauwalder nichts.

Ein Corona-Verdachtsfall wurde am Mittwoch jedoch aus dem Spital Einsiedeln bekannt. Am Abend gab das Spital Entwarnung, der Verdachtsfall habe sich nicht bestätigt. Der 47-jähriger Mann, der zwei Tage im Isolierzimmer leben musste, leidet demnach an einer untypischen Lungenentzündung. Er hatte sich am 24. Januar für ein paar Stunden auf dem Flughafen in Hongkong aufgehalten.

Ebenfalls Kenntnis gibt es über einen Verdachtsfall im Universitätsspital Basel. Dieser hatte sich jedoch bis am Mittwochmorgen nicht bestätigt. Die Person, die am Montag ins Spital eingetreten war, ist nicht mit dem neuartigen Virus infiziert.

Ein neuer Fall in Basel

Allerdings gibt es inzwischen einen neuen Verdachtsfall im Universitätsspital Basel, wie Sprecher Nicolas Drechsler der Nachrichtenagentur sagte. Wann die Resultate der Analyse dieses Falls vorliegen werden, war unklar.

Bereits vergangene Woche verzeichnete das Universitätsspital Basel einen Verdachtsfall, der sich nicht bestätigt hatte. Auch für die zwei Verdachtsfälle im Zürcher Triemlispital war am Dienstagmorgen Entwarnung gegeben worden. In der Schweiz gibt es damit bisher weiterhin keine bestätigten Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus.

Seitens BAG waren am Mittwochmittag "bis jetzt" keine neuen Massnahmen vorgesehen, wie Dauwalder sagte. Das Ganze sei aber ein laufender Prozess. In den nächsten Tagen soll eine Hotline aufgeschaltet werden, damit die Fragen der Bevölkerung beantwortet werden könnten.

In China, von wo aus sich das Virus verbreitet, steigt die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus derweil weiter. Am Mittwochmittag war sie auf 6078 gestiegen. Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen.

In der Zahl wurden 25 Fälle in Hongkong, Taiwan und Macao mitgerechnet, weil Peking diese Territorien als Teil der Volksrepublik ansieht. Die Zahl der Todesfälle in China wurde mit 132 angegeben. Von den Infizierten sind 115 wieder als geheilt aus dem Spital entlassen worden.

