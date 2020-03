Coronavirus: SGB fordert Sicherung der Jobs und Garantie der Löhne

"Entscheidend ist zunächst, dass die Löhne weiterhin bezahlt werden. Bei Umsatzeinbrüchen aus behördlichen Anordnungen muss die öffentliche Hand die Firmen dabei finanziell unterstützen (gemäss Epidemiegesetz)", schrieb der SGB am Donnerstag in einer Stellungnahme zum Coronavirus-Gipfel in Bern mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

"Es dürfen keine (präventiven) Beschäftigungsverbote erlassen werden, ohne dass die Frage der Löhne ebenfalls geregelt wird", fordert der SGB. Zudem seien weitere Massnahmen nötig wie beispielsweise die unbürokratische und rasche Bewilligung von Kurzarbeit. Daneben solle die Schweizerische Nationalbank (SNB) gegen die Aufwertung des Frankens tätig werden und für eine Abwertung sorgen.

Ebenfalls verlangt der SGB die Koordination von Verbänden und Bund zur Verhinderung von Lieferengpässen bei Vorprodukten und Rohstoffen sowie die Aufrechterhaltung der Liquidität bei den Firmen und im Finanzsystem.

jb/kw

(AWP)