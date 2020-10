Coronavirus: Situation beunruhigt Behörden und Experten

"Beunruhigung. Das ist das Wort der Stunde", sagte Lukas Engelberger, der Präsident der Konferenz der Gesundheitsdirektionen, am Dienstag in der Sendung "Tagesgespräch" von Schweizer Radio SRF zur aktuellen Corona-Situation in der Schweiz.

Die Fallzahlen seien relativ lange linear oder gar rückläufig gewesen. "Es ist möglich, dass die Situation uns zu viel Vertrauen gegeben hat." Das sei aber eine gefährliche Illusion. Es sei kühler geworden, das Leben verlagere sich wieder in die Innenräume. Die Wahrnehmung und das Verhalten in der Bevölkerung müssten sich wieder ändern, sagte Engelberger.

Seit Anfang Oktober zeigt die Kurve mit den Neuansteckungen in den Unterlagen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) wieder steil nach oben. Am Dienstag vermeldete das Gesundheitsamt 1445 Neuansteckungen. Eine Woche zuvor waren es 700 Neuinfektionen gewesen und vor zwei Wochen, Ende September, deren 225.

Jede und jeder habe den Schlüssel in der Hand, durch vorsichtiges Verhalten - etwa bei Familien- und Firmenanlässen, bei Apéros und im Vereinsleben - dafür zu sorgen, dass die Zahlen nicht weiter steigen, sagte Engelberger im "Tagesgespräch". Masken zu tragen, Abstand zu halten und keine "unvorsichtigen Anlässe" durchzuführen sei wichtig - auch für das Sicherstellen des Contact Tracings, das derzeit in einigen Kantonen an die Kapazitätsgrenzen stösst.

Kantone verschärfen Massnahmen

Die Kantone seien aufgerufen zu prüfen, ob sie bei den Massnahmen nachschärfen müssten, sagte Engelberger. So weitete am Dienstag etwa bereits der Kanton Schwyz seine Maskenpflicht aus: Ab Freitag gilt an öffentlichen und privaten Anlässen mit über 50 Personen eine Maskenpflicht, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Engelberger geht davon aus, dass in dieser Woche in mehreren Kantonen weitere Massnahmen kommen werden.

Anders im Kanton Obwalden, wo sich die Situation ebenfalls zugespitzt hat. Auf zusätzliche Massnahmen will der Kanton noch verzichten, weil sich die meisten Personen im privaten Umfeld oder am Arbeitsplatz angesteckt hätten, teilte das Gesundheitsamt am Dienstag mit.

Engelberger nimmt aber auch die Veranstalter von Grossveranstaltungen in die Pflicht: Diese müssten extrem aufpassen, "es verträgt nichts mehr." Solange bei Veranstaltungen wie Fussball- und Hockeyspielen, aber auch bei Privatanlässen oder in Clubs Disziplin herrsche, seien weitere Massnahmen wie Schliessungen oder das Verbieten von Veranstaltungen nicht nötig. Sollte es aber anderweitige Hinweise geben, müsse "zurückbuchstabiert" werden und beispielsweise die Anzahl Personen in einem Stadion wieder reduziert werden.

Kantone sollen nicht "alarmistisch" reagieren

Auch aus Sicht des Infektiologen Manuel Battegay sind die steigenden Fallzahlen und Hospitalisierungen besorgniserregend. Die Schweiz tue jedoch gut daran, nicht alarmistisch zu reagieren und überstürzt Massnahmen einzuführen, sagte Battegay, Co-Leiter der nationalen Covid-Taskforce, in einem Interview mit dem "Tages-Anzeiger". Die Bevölkerung müsse konkreter erfahren, wie sie sich in verhalten solle. Wer zum Beispiel seine Grosseltern im Altersheim besuchen wolle, sollte zehn Tage auf Clubbesuche verzichten.

Für die steigenden Hospitalisierungen seien die Spitäler gewappnet. Die Kapazitäten seien jedoch nicht unbeschränkt. Die Zahl der neuen Spitaleinweisungen beliefen sich am Dienstag auf 39. Eine Woche zuvor waren es zwölf, Ende September zehn Fälle.

Dass die Verantwortung derzeit bei den Kantonen liegt, hält Engelberger noch für richtig. Doch auch Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset machen sich Sorgen aufgrund der Situation, wie sie bereits am Montag sagten. Sie haben daher mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin die Kantone am Donnerstag zu einem Gipfeltreffen eingeladen, um die weiteren Schritte zu besprechen und koordinieren.

(AWP)