Coronavirus: Slowakei macht Grenzen dicht

Noch am Donnerstagabend war spekuliert worden, ob es bei reinen Kontrollen bleibt oder ob Reisende tatsächlich an den Grenzen abgewiesen werden. Innenministeriums-Sprecher Petar Lazarov stellte dann auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur noch spätabends per E-Mail klar: "Es gilt die strengere der beiden Varianten." Ab dem Morgen wurden daher auch die internationalen Zug- und Busverbindungen in die Nachbarländer stillgelegt, nur Güterzüge dürfen weiterhin fahren.

Bis Donnerstagabend verzeichnete die Slowakei 21 bestätigte Covid-19-Infektionsfälle. Todesopfer gab es bisher keine./ct/DP/jha

(AWP)