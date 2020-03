Coronavirus: Swiss fliegt für Rückholaktion und bietet reine Frachtflüge an

Welche Rückholflüge die Swiss durchführt, war am Montag beim EDA noch in Abklärung, wie das Unternehmen mitteilte. Der Bund will die Rückkehr von bis zu 17'000 wegen des Coronavirus im Ausland festsitzenden und in der Schweiz wohnhaften Personen ermöglichen.

Des weiteren bietet die Swiss reine Frachtcharterflüge an, da das Passagiergeschäft praktisch zum Erliegen gekommen ist. Die Frachtsparte startet noch in der laufenden Wochen mit zwei Flugzeugen in Richtung Hongkong, die nur Waren transportieren.

(AWP)