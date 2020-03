Coronavirus: Swissmechanic fordert Hilfe von Politik und SNB

Wegen des Coronoavirus fordert Swissmechanic Hilfe von Politik und Nationalbank. Der Arbeitgeberverband, der 1'400 KMU der MEM-Branche vertritt, verlangt sieben Sofortmassnahmen. So solle unter anderem der Bund günstige Überbrückungskredite für KMU gewähren, die aufgrund der Coronavirus-Krise in finanzielle Bedrängnis kämen, schrieb Swissmechanic am Donnerstag in einem Communiqué.