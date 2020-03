09:10

In China ist die Zahl der Virusinfektionen bei Reisenden aus dem Ausland am Freitag erstmals höher ausgefallen als die Zahl der Ansteckungen durch Übertragungen im Inland. Von den elf Neuinfektionen seien sieben bei Menschen festgestellt worden, die aus dem Ausland kamen, teilte die Nationale Gesundheits-Kommission am Samstag mit. Bei den übrigen vier Fällen gebe es keinen ausländischen Bezug. Sie seien alle in der Provinz Hubei registriert worden, dem Epizentrum der Pandemie.

A plane carrying Chinese medical supplies for Europe to aid its battle against #coronavirus lands in Belgium. #FightVirus pic.twitter.com/8guvZBPGjG — China Xinhua News (@XHNews) March 14, 2020

Damit scheint sich anzudeuten, dass die Ansteckungsgefahr in China durch ausländische Einflüsse größer ist als durch inländische. In China war vergangenen Dezember die Coronavirus-Epidemie ausgebrochen. Von dort aus verbreitete sich das Virus und wurde zur weltweiten Pandemie.

+++

07:25

In Taiwan müssen Reisende aus Europa sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Die Regelung gilt ab Dienstag, wie die Regierung mitteilt. Zugleich verschärft sie ihre Reisewarnung für den Schengenraum sowie Grossbritannien und Irland und rät von nicht dringend nötigen Reisen dorthin ab.

+++

06:25

Das US-Militär kündigt an, dass Inlandsreisen von Service-Mitarbeitern sowie von Zivilbediensteten des Verteidigungsministeriums und deren Familien grösstenteils ausgesetzt werden. Die Massnahme gelte ab Montag.

+++

06:05

Das von den Demokraten kontrollierte US-Repräsentantenhaus winkt mit überwältigender Mehrheit von 363 zu 40 Stimmen ein Hilfspaket zur Bewältigung der Virus-Krise durch. Es sieht unter anderem Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und kostenlose Coronavirus-Tests vor. Das viele Milliarden Dollar schwere Paket soll ein Sicherheitsnetz aufspannen für Menschen, die in den kommenden Wochen wegen der Epidemie nicht arbeiten können. Präsident Donald Trump hat Unterstützung für das Vorhaben signalisiert. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es kommende Woche auch der von den Republikanern kontrollierte Senat billigen wird.

The US Congress passed a multi-billion dollar aid bill meant to blunt the economic fallout of the coronavirus late on Friday and is expected to be signed into law next week after President Donald Trump tweeted his support for it.https://t.co/kXa2YQHPKV — dpa news agency (@dpa_intl) March 14, 2020

+++

05:30

Kolumbien schliesst nach Angaben seines Präsidenten Ivan Duque am Samstag seine Grenzen zu Venezuela und lässt Reisende, die in Europa oder Asien waren, von Montag an nicht mehr einreisen.

+++

05:01

Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigt an, jeder der ins Land komme, müsse sich für 14 Tage in "Selbstisolation" begeben. Kreuzfahrtschiffe sollen demnach den im Südpazifik gelegenen Inselstaat bis zum 30. Juni nicht mehr anlaufen. Neuseeland hat bislang sechs Infektionsfälle.

+++

04:26

Saudi Arabien setzt von Sonntag an alle internationalen Flüge für zwei Wochen aus, berichtet die Nachrichtenagentur SPD unter Berufung auf einen hochrangigen Mitarbeiter des Innenministeriums. In dem Land sind offiziell 86 Ansteckungsfälle bekannt.

+++

04:06

Die amerikanische Bundesbehörde für Verkehr hebt in Form einer Notmassnahme die Fahrzeitbeschränkung für Fahrer auf, die wichtige Güter für den Kampf gegen die Pandemie transportieren. Dazu gehören etwa medizinische Produkte, aber auch Lebensmittel, wenn es um die Versorgung ausverkaufter Geschäfte geht.

+++

03:43

Die tschechische Regierung beschliesst die Schliessung aller Restaurants von Samstag an für zehn Tage. Ausserdem sollen alle Geschäfte geschlossen werden. Ausnahmen gelten allerdings unter anderem für Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien.

+++

03:35

In China werden für Freitag elf neue Infektionen gemeldet. Am Donnerstag waren es acht Fälle. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 80.824.

+++

03:30

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert die Einbindung der Bundeswehr zur Bekämpfung der Pandemie. "Wir sollten überlegen, die Bundeswehr stärker einzubinden. Sie muss mit Pflegepersonal, Ärzten, Laboreinrichtungen und Kapazitäten in ihren Krankenhäusern mithelfen", sagt der CSU-Chef der Funke Mediengruppe.

+++

02:35

Südkorea meldet 107 neue Infektionen. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 8086 Fälle. Südkorea ist ausserhalb Chinas das am stärksten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Land.

Corona Virus: South Korea reports 107 new cases South Korea reported more recoveries from the coronavirus than new infections on Saturday for the second day in a row, as a downward trend in daily cases raised hopes that Asia’s biggest epidemic outside China may be slowing.

… pic.twitter.com/PVVxf2ALDS — Sachi Baat (@M_Haseeb_Ashraf) March 14, 2020

+++

02:15

Die US-Gesundheitsbehörden genehmigen die Coronavirus-Tests der Firma Thermo Fisher Scientific. Die Firma kann 1,4 Millionen der Test-Sets pro Woche herstellen.

+++

02:01

In den USA haben sich Regierung und die oppositionellen Demokraten im Repräsentantenhaus nach Angaben von Finanzminister Steven Mnuchin auf ein Multi-Milliarden-Dollar-Hilfspaket geeinigt. Es sieht unter anderen kostenlose Tests auf Ansteckung und Lohnfortzahlung bei Erkrankungen vor. Der Fraktionsvorsitzende der Republikaner, Kevin McCarthy, erklärt, er rechne auch mit der Zustimmung des Kongresses.

+++

01:59

Guatemala untersagt Einreisen aus den USA und Kanada. Am Freitag war der erste Coronavirus-Fall in dem mittelamerikanischen Land festgestellt worden.

+++

01:40

New York eröffnet die erste Coronavirus-Teststation für Autofahrer. Die Fahrer können auf das Gelände fahren, wo ihnen von geschulten Personal der Gesndheitsdienste Speichelproben entnommen werden. Die gehen dann an Labors, die innerhalb von 24 Stunden eine Diagnose stellen. In der Millionenstadt sollen mehrere dieser "drive-through" (fahr durch) eingerichtet werden.

Gov. Andrew Cuomo on New York's drive-through coronavirus mobile testing center: "I want to thank the Vice President and especially the President who facilitated this and moved quickly." pic.twitter.com/jEeCsA6WeF — Francis Brennan (Text TRUMP to 88022) (@FrancisBrennan) March 13, 2020

+++

01:30

In den USA wird im Kongress weiter über ein Multi-Milliarden-Dollar-Hilfspaket gestritten, obwohl Oppositionschefin Nancy Pelosi eine Einigung verkündet hatte. Ihr Parteikollege von den Demokraten, Steny Hoyer, erklärt, es müssten noch eine Reihe von Fragen mit der Regierung von Präsident Donald Trump geklärt werden. Das Paket sieht unter anderen kostenlose Tests auf Ansteckung und Lohnfortzahlung bei Erkrankungen vor.

+++

00:46

Das Gesundheitsministerium in Mauretanien bestätigt den ersten Coronavirus-Fall in dem westafrikanischen Staat. Betroffen ist ein Europäer, der in Mauretanien lebt.

+++

00:19

Der Deutsche Hausärzteverband fordert neue Lockerungen der Krankschreibungs-Regeln. Es sei eine grosse Erleichterung, dass Patienten wegen der Pandemie bis zu sieben Tage krankgeschrieben werden könnten, ohne dass sie dafür in die Praxis kommen müssten, sagt Verbands-Chef Ulrich Weigeldt der "Rheinischen Post". "Es wäre noch besser, diese Möglichkeit auf 14 Tage auszudehnen." Dann könnten Patienten so lange zu Hause bleiben, bis sie keine Ansteckungsgefahr mehr darstellten.

+++

00:05

US-Präsident Donald Trump erklärt, vier Reedereien hätten ihm zugesagt, dass für eine Frist von 30 Tagen keine Kreuzfahrtschiffe zu neuen Reisen aufbrechen werden. Er habe die Unternehmen darum gebeten, sagt Trump.

+++

00:01

Die britische Regierung will kommende Woche nach einem Bericht des Senders Sky News Massenversammlungen mit einem Notfall-Gesetz verbieten. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)