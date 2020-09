13:00

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet 286 neue Fälle von Infektionen innert 24 Stunden. 284 beziehen sich auf die Schweiz, 2 auf Liechtenstein.

3 Personen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben, alle in der Schweiz. 14 Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

22.9.2020, 8 Uhr Neu Total seit Beginn

der Epidemie Laborbestätigte Infektionen 286 50'664 Hospitalisierungen 14 4783 Todesfälle 3 1773 Covid-19-Test 1 773 1'287'196

Daten: BAG

Am Montag hatte das BAG erstmals die Zahlen für das ganze Wochenende und den Freitag bekannt gegeben. Insgesamt waren für die drei Tage 1095 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Schweiz und in Liechtenstein gemeldet worden. Am Freitag der vergangenen Woche waren 488 Fälle registriert worden, am Donnerstag 530 und am Mittwoch 514 Fälle.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 50'664 laborbestätigte Infektionen.

11:00

Bereits Ende dieser Woche könnte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Quarantäneliste für andere Länder aktualisieren. Gemäss den aktuellen Fallzahlen könnten mehrere Länder neu auf die Liste kommen, wie der "Blick" schreibt. In Europa wären dies die Niederlande, Ungarn, Belgien, Portugal, Dänemark sowie Grossbritannien und Irland.

Besonders hoch sind die Zahlen in den Niederlanden. In den vergangenen zwei Wochen wurden dort 111 Ansteckungen pro 100'000 Einwohner gemeldet. Der BAG-Grenzwert liegt bei der Hälfte.

Zur aktuellen Quarantäneliste des BAG geht es hier.

Latest COVID-19 positive rates in Western Europe: Spain: 11.6%

France: 5.9%

Netherlands: 3.9%

Belgium: 3.3%

Portugal: 3.1%

Italy: 2.7%

United Kingdom: 1.5%

Germany: 0.8% pic.twitter.com/QxDxBbMcjS — Edouard Mathieu (@redouad) September 21, 2020

10:50

Russland kündigt die Zulassung eines zweiten potenziellen Coronavirus-Impfstoffes bis zum 15. Oktober an. Die Arznei soll klinische Tests mit 5000 Freiwilligen durchlaufen, meldet die russische Nachrichtenagentur TASS. Der Impfstoff wurde vom sibirischen Vector Institute entwickelt, das in der vergangenen Woche die ersten Versuche mit dem Impfstoff am Menschen abgeschlossen hatte.

10:15

Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran fordert, dass in der EU mehr Medikamente und medizinische Schutzausrüstung hergestellt werden. China produziere derzeit 90 Prozent des Materials, das in Europa verbraucht werde. "Diesen Wahnsinn müssen wir beenden", sagt Véran in der deutsch-französischen Parlamentarierversammlung. In Europa sollten zudem mehr Vorräte an medizinischen Grundstoffen angelegt werden.

09:40

Russland meldet den höchsten Tagesanstieg bei den Corona-Infektionen seit dem 18. Juli. Binnen 24 Stunden seien 6215 Fälle hinzugekommen, teilen die Behörden mit. Insgesamt wurden somit bereits 1'115'810 Ansteckungen bestätigt, das ist die vierthöchste Zahl weltweit.

Die Zahl der Toten stieg den Angaben zufolge innerhalb von einem Tag um 160 auf 19'649. In Russland leben etwa 144 Millionen Menschen.

07:40

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Tschechien ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen eines Tages um 1476 auf 50'764 gestiegen. Ende August waren es noch knapp 25'000.

In #Tschechien wächst die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle – und inmitten der Krise verkündet Gesundheitsminister Vojtech seinen Rücktritt – wegen Kritik an seinem Krisenmanagement. pic.twitter.com/JPwGDGooEa — ZDF heute (@ZDFheute) September 21, 2020

Gesundheitsminister Adam Vojtech hat angesichts der rasant steigenden Zahlen inzwischen seinen Rücktritt eingereicht. Nachfolger soll der Epidemiologe Roman Prymula werden.

07:30

Trotz steigender Infektionszahlen in den Nachbarländern sollen die Grenzen Deutschlands offen bleiben. "Wir haben keine guten Erfahrungen mit Grenzschliessungen gemacht", sagt Kanzleramtsminister Helge Braun im ZDF Morgenmagazin.

Deutschland brauche die Pendler wie etwa Krankenschwestern aus Frankreich, die im Saarland arbeiteten, ebenso wie den freien Warenverkehr. "Deshalb sind Grenzschliessungen überhaupt nicht das Mittel der ersten Wahl", sagt der CDU-Politiker. Vielmehr müsse der Arbeitgeber des Pendlers Hygienekonzepte erarbeiten, um die Mitarbeiter zu schützen und die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.

06:33

Das beliebte Ferienland Zypern hat mehrere Staaten, darunter die Schweiz, zu Hochrisikoländern erklärt. Grund sind die steigenden Zahlen von Coronavirus-Infektionen. Bei der Einreise nach Zypern müssen Ankömmlinge aus der Schweiz einen negativen Coronavirus-Test vorweisen. Ab dem 24. September müssen sie auch für 14 Tage in Selbstisolation.

Trotz Durststrecke bis 2024: Entlassungen sind bei Swiss «Ultima Ratio» https://t.co/eCwBw6khIG — BLICK (@Blickch) September 21, 2020

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Montag 1'095 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 420.

Der sprunghafte Anstieg vom Montag ist einer geänderten Zählung geschuldet: Seit vergangener Woche veröffentlicht das BAG Neuinfektionen nur noch von Montag bis Freitag, zu Wochenbeginn werden somit neue Fallzahlen für einen 72-Stunden-Zeitraum gemeldet.

06:30

Die Regierung und die Bundesländer in Deutschland wollen in der Corona-Krise vermeiden, dass erneut flächendeckend Schulen geschlossen werden. Das sei eines der Ergebnisse des Treffens von Kanzlerin Angela Merkel, Bildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) und SPD-Chefin Saskia Esken mit Kultusministern der Ländern gewesen, teilte ein Sprecher der Bundesregierung am Montagabend mit.

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 1821 auf 274.158, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um zehn auf 9396 zu.

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus der Johns Hopkins University findet sich hier.

02:45

Der britische Premierminister Boris Johnson will einer Zeitung zufolge seine Landslaute angesichts steigender Infektionszahlen zum Verbleib im Home Office auffordern. Johnson habe zudem Abgeordnete gewarnt, dass ein Handeln jetzt verhindern könne, dass später drastisch gehandelt werden müsse, berichtet ein Korrespondent von "The Telegraph" unter Berufung auf Insider.

Johnson soll im Laufe des Tages vor Abgeordneten und auch zur Nation sprechen. Die Anti-Corona-Massnahmen wurden am Montag wieder verschärft: Pubs sollen etwa früher schliessen.

Coronavirus: 10pm curfew for pubs and restaurants - but what other measures could Johnson announce later? https://t.co/Nc0qi4I1oq — SkyNews (@SkyNews) September 22, 2020

00:05

In Brasilien steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 13'439 auf insgesamt mehr als 4,5 Millionen. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 377 weitere Todesfälle - damit insgesamt 137'272 - bekannt.

20:15

In den USA sind binnen 24 Stunden 37'417 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt hätten sich damit 6,786 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Die Zahl der Todesopfer sei um 270 auf 199'024 gestiegen.

Die Zahlen der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spiegeln nicht unbedingt die Daten wider, die die einzelnen Bundesstaaten melden.

19:40

An der Corona-Impfstoff-Allianz "Covax" unter Führung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben sich bislang 156 Länder beteiligt. Zudem werde mit der Zusage von weiteren 38 wohlhabenden Ländern in den kommenden Tagen gerechnet, teilte die WHO mit. Die USA und China seien aber nicht dabei, wobei mit China noch Gespräche liefen. Ziel der Initiative ist, dass reichere Länder gemeinsam einen Impfstoff kaufen, um ihn dann auch an ärmere Staaten weiterzugeben.

Geplant ist der Erwerb von rund zwei Milliarden Einheiten von verschiedenen Herstellern bis Ende 2021. Damit soll verhindert werden, dass jedes Land nur an sich denkt und Impfstoff-Bestände an den Meistbietenden gehen. Nach Angaben der WHO gibt es für "Covax" bislang Zusagen im Volumen von 1,4 Milliarden Dollar für die Forschung und die Entwicklung eines Impfstoffs. Weitere 700 bis 800 Millionen Dollar seien aber dringend erforderlich.

19:25

In Frankreich steigt die Zahl der Infizierten um 5298 an. Die montags veröffentlichten Zahlen sind allerdings meistens auffallend niedrig, da sonntags weniger als an den anderen Wochentagen getestet wird. Ingesamt liegt die Zahl der Infizierten bei 458'061. Die Zahl der Corona-Toten steigt in den vergangenen 24 Stunden um 53 auf 31'338 an.

