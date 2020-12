10:30

In den Kantonen hat am Mittwoch die grösste Impfaktion der Schweizer Geschichte begonnen. Am Morgen ist in der Luzerner Landschaft eine 90-jährige Frau als erste gegen das Coronavirus geimpft worden.

Das bestätigte der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf anlässlich der Besichtigung eines Impfzentrums in seinem Kanton. Die ersten 107'000 Covid-19-Impfdosen des Herstellers Pfizer/Biontech waren am Dienstag auf dem Landweg in der Schweiz eingetroffen. Sie wurden anschliessend von der Armeeapotheke an die Kantone verteilt.

Nicht nur Luzern, auch andere Kantone wie Appenzell Innerrhoden hatten angekündigt, bereits am Mittwoch mit dem Impfen zu beginnen. Um einen guten Schutz zu erreichen, muss der auf der sogenannten Boten-RNA-Technologie beruhende Impfstoff zwei Mal im Abstand von drei Wochen gespritzt werden.

09:05

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Mittwoch Britinnen und Briten in der Schweiz mit einer Push-Nachricht über die für sie geltenden Corona-Regeln informiert.

In der Nachricht wird die angeschriebene Person darüber informiert, dass sich alle Reisenden aus Grossbritannien oder Südafrika, die am oder nach dem 14. Dezember 2020 in die Schweiz gekommen seien, ab dem Ankunftsdatum für zehn Tage in Quarantäne begeben müssen. Ziel sei es, die Ausbreitung der in England und Südafrika aufgetretene Mutation des Coronavirus zu verhindern, wie das Innendepartement mitteilte.

Die Angeschriebenen werden aufgefordert, das Zimmer respektive den Aufenthaltsort nicht zu verlassen und alle Kontakte zu vermeiden. Sollte die Anordnung nicht eingehalten werden, könne eine Strafe von bis zu 10'000 Franken verhängt werden.

Den Text verschickten die Telekomanbieter Salt, Swisscom und Sunrise im Auftrag des BAG an alle Kunden, die aus den Zielländern kommen und ihre Dienste nutzen. Das BAG versicherte den Angeschriebenen, dass weder das BAG noch andere staatliche oder private Stellen Zugriff auf die Kontaktinformationen habe.

06:35

Angesichts der grossen Herausforderungen durch die Corona-Krise hat der britische Gesundheitsdienst NHS den Premierminister Boris Johnson zu einer Verlängerung der Brexit-Übergangsphase um einen Monat aufgefordert.

Ein Aufschub um einen Monat werde dem NHS Zeit geben, sich aus der "unmittelbaren Gefahrenzone" zu bringen, hiess es in einem Brief der NHS-Spitze, der in der Nacht zum Mittwoch veröffentlicht wurde. Denn dann könne sich der Dienst auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren, ohne dass ein No-Deal-Brexit "störende Veränderungen" mit sich bringe.

06:25

Die Schweiz verfügt derzeit, wie am Dienstag bekannt geworden ist, über 107'000 Impfdosen von Biontech/Pfizer. Der Impfstoff trägt nun den Namen "Corminaty". In Alters- und Pflegeheimen in den Kantonen Luzern und Appenzell-Innerrhoden beginnen heute Impfungen.

Für den allergrössten Teil der Bevölkerung heisst es aber, sich zuerst zu informieren. Für die meisten ist die Impfung nicht sofort möglich. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat eine neue Website aufgeschaltet.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer, den die Schweiz als erstes Land im ordentlichen Verfahren zugelassen hat, sei sicher und "hochwirksam", sagte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, am Dienstag während einer Medienkonferenz in Bern. Nicht nur bei jungen Personen, auch bei älteren Menschen sei die Wirkung sehr hoch.

Folgende Grundsätze gelten bei der Impfung:

Priorität haben Menschen über 75 Jahre

Zu einer frühen Impfung berechtigt sind auch Personen jeden Alters, die unter Diabetes Mellitus leiden, ein Body-Mass-Index über 35 aufweisen oder Abwehrkrankheiten haben.

Priorität haben auch Menschen mit Vorerkrankungen wie Herzerkrankungen, Atemwegerkrankungen, Nierenerkrankungen

Danach kommen regulär Menschen von 65 bis 74 Jahre

Geimpft werden können im Lauf der Zeit alle über 16 Jahre

Die Zahl der Ansteckungen in der Schweiz ist nach wie vor hoch. Am Dienstag wurden 4275 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen bei 4205. Dieser Wert ist über die vergangenen Wochen angestiegen.

Der R-Wert liegt laut BAG derzeit bei 1,05. Das heisst, die Entwicklung der Ansteckungen verläuft immer noch exponentiell. Tanja Stadler von der Wissenschafts-Taskforce des Bundes zitierte eine britische Untersuchung, wonach das neue mutierte Virus, wie es in Grossbritannien festgestellt wurde, den R-Wert um 0,4 erhöhen könnte. Trotz gestoppter Flüge aus Grossbritannien und Quarantäne-Anordnung für Skitouristen dürfte das mutierte Virus schon in der Schweiz sein.

Das süddeutsche Bundesland Baden-Württemberg schränkt die sogenannte 24-Stunden-Regel für quarantänefreies Einreisen ein. Damit ist Einkaufen in Deutschland kaum noch möglich. Die entsprechende Pressemitteilung der Landesregierung in Stuttgart über die geänderte Corona-Verordnung von Baden-Württemberg veröffentlichte der Schweizer Botschafter in Berlin, Paul Seger, am Dienstagabend auf Twitter.

Aus epidemiologischen Gründen schränkt #BadenWürttemberg die sog. "24-Std-Regel" für quarantänefreie Einreisen ein. Einkaufstourismus ist ab morgen Mittwoch nicht mehr möglich. Siehe Pressemitteilung. pic.twitter.com/4aVU4TLmGM — Botschafter PaulSeger (@BotSchweizDE) December 22, 2020

Die Regelung ermöglicht weiterhin quarantänefreie Einreisen aus beruflichen, dienstlichen, geschäftlichen, schulischen, medizinischen oder familiär bedingten Gründen.

Allerdings beschränkt Baden-Württemberg mit einer Quarantänepflicht den kleinen Grenzverkehr. Die Verschärfung der Einreise-Quarantäne-Verordnung führt auch dazu, dass Baden-Württemberger in der Schweiz nicht Ski fahren können.

Die Gefahr, dass durch Ein- und Rückreisen nach Baden-Württemberg zusätzliche Infektionsherde im Inland entstehen, soll eingeschränkt werden, war am Dienstag in Stuttgart zu hören. Baden-Württemberg vollzieht mit der Verschärfung der Einreise-Verordnung einen Schritt, den Bayern schon Ende November gegangen war.

05:20

Dubai beginnt am Mittwoch mit der Impfung der Bevölkerung mit dem Vakzin der Partner BioNTech und Pfizer. Die Impfung sei für die Bürger kostenfrei, teilt die Regierung des Emirats mit.

#Dubai receives first batch of Pfizer-BioNTech's COVID-19 vaccines transported from Brussles to Dubai on @Emirates SkyCargo flight. The shipment was offloaded and cleared on priority basis on arrival at Emirates’ dedicated SkyPharma facility. pic.twitter.com/JDhoUzvfgA — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 22, 2020

05:00

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 24'740 weitere Menschen (Vortag: 19'528) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen auf 1'554'920. Weitere 962 (731) Menschen starben an oder mit dem Virus. Insgesamt sind 27'968 Todesfälle registriert.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 195,1 (197,6). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Bund und Länder streben zur Eindämmung des Virus einen Wert von 50 an.

04:45

In Peru durchbrechen die bestätigten Coronavirus-Fälle nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Marke von einer Millionen. Seit Beginn des Ausbruchs im März verzeichnet das südamerikanische Land 1.000.153 positive Tests und 37.218 Todesfälle. Die Zahl der täglichen Neuinfektion ist in den vergangenen Monaten stark gesunken: Ende August steckten sich rund 10.000 Menschen pro Tag an, vergangenen Montag waren es etwa 1000.

00:40

Frankreich erleichtert die Einfuhr von Waren per Lkw aus Grossbritannien. Nach Angaben des französischen Verkehrsministeriums können französische und ausländische Lkw wieder aus Grossbritannien nach Frankreich einreisen, sofern sie ein negatives Covid-19-Testergebnis nicht älter als 72 Stunden vorweisen können.

Im Falle eines positiven Tests müssen sich die Fahrer zehn Tage lang auf britischem Boden isolieren, wobei die Unterkunft von den britischen Behörden bereitgestellt werde, heisst es weiter.

23:45

Weltweit haben sich über 77,53 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,707 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit fast 18 Millionen Infektionen und 319'644 Todesfällen.

20:20

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich stabilisiert sich. Das Gesundheitsministerium gibt 11'795 neue Fälle bekannt, grob unverändert zum Stand von 11'532 vor einer Woche. Am Montag waren zwar nur 5797 positive Tests vermeldet worden, jedoch laufen Ergebnisse vom Wochenende oft mit Verspätung ein. Die Zahl der neuen Todesfälle liegt bei 802.

