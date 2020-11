08:30

Im Interview mit cash.ch warnt der Finanzanalyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB) und ausgebildete Mediziner Michael Nawrath vor zu grösser Euphorie wegen des Biontech-Impfstoffs. Die Rückkehr zur Normalität sei noch in weiter Ferne. Beschränkungen im Alltag würden auch 2021 wohl das ganze Jahr noch notwendig bleiben.

Nawrath wertet die Forschungsresultate von Biotech insgesamt aber als wichtigen Schritt: "Enorm ist, dass man innerhalb von weniger als einem Jahr von der Gen-Sequenz eines Virus zu einem Impfstoff gelangt ist." Es bestehe nun nicht mehr eine Chance im Verhältnis von 50 zu 50, sondern vielleicht 70 zu 30, dass dieser Wirkstoff noch Ende dieses Jahres zugelassen werde.

Die sehr positive Reaktion der Börsen auf die Impfstoff-Meldung vom Montag findet Nawrath, der für die ZKB Pharma- und Gesundheitsaktien analysiert, allerdings übertrieben. Zum vollständigen Interview geht es hier.

06:45

Die Schweiz führt Verhandlungen mit dem deutschen Pharmaunternehmen Biontech, um an den vielversprechenden Impfstoff des Unternehmens heranzukommen. Dies berichtet der "Blick". Bundesrat Alain Berset wolle 100 Millionen Franken zusätzlich für die Impfstoffbeschaffung ausgeben. Die Schweiz hat bereits mit den Impfstoffentwicklern Moderna und AstraZeneca Verträge geschlossen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) rechnet damit, dass Mitte 2021 mit Impfungen begonnen werden kann.

06:40

Der Bundesrat und die Task-Force Wissenschaft wollen laut KOF-Leiter Jan-Egbert Sturm die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie in der nächsten Woche abwarten und sich vorbereiten, falls schärfere Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nötig würden.

"Wir haben die Hoffnung, dass die am 28. Oktober verschärften Massnahmen genügen, noch nicht verloren", sagte Sturm in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung". Aber die Disziplin der Bevölkerung müsse besser werden.

Der beste Schutz vor dem Virus sei nach wie vor, eine Maske zu tragen, Abstand zu halten und sich stets zu überlegen, ob ein persönliches Treffen mit dieser oder jener Person wirklich nötig sei. Weiter brauche es ein funktionierendes Testing und Tracing.

Sturm geht davon aus, dass die Intensivstationen in den Spitälern noch diese Woche an ihre Grenzen kommen werden. Das ergebe sich aus der Tatsache, dass die Massnahmen zur Eindämmung des Virus drei Wochen benötigten, um ihre Wirkung zu entfalten.

Mehr dazu hier.

Gesundheitsexperte Stefan Kuster präsentierte am Dienstag an der Medienkonferenz des Bundes die aktuelle Statistik, in der nun auch auch die Schnelltests einfliessen. Die 14-Tage-Inzidenz auf 100'000 Einwohner betrage 1166, vor einer Woche seien es 1068 gewesen. Die Neuansteckungen seien damit leicht gesunken, die Zahl der Spitaleinweisungen bleibe aber relativ hoch, auch wenn sie sich leicht abschwächen würden, so Kuster. Es sei noch zu früh für eine Beurteilung, ob die verschärften Massnahmen eine Trendwende ausgelöst hätten.

Die Medienkonferenz vom 10. November zum Nachschauen:



Aus der Schweiz und Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag 5980 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung vom Dienstag 107 neue Todesfälle und 243 Spitaleintritte.

05:55

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet 18'487 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Ansteckungen bei 705'687. Die Zahl der Todesfälle steigt nach Angaben des RKI um 261 auf 11'767.

Das Pharma-Unternehmen Biontech hält unterdessen das Ziel der deutschen Regierung für realistisch, bis zum Sommer 70 Prozent der Bürger in Deutschland gegen Covid-19 geimpft zu haben. "Wir werden unser Bestes tun, damit das funktioniert. Wenn alle Fabriken hochlaufen, sollte es möglich sein, das Ziel zu erreichen", sagt der Finanzchef des Unternehmens, Sierk Poetting, den Zeitungen "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" (Mittwochausgaben).

In Hinblick auf die Zulassung des Impfstoffs in der EU sagte Poetting, "dass ein Termin noch im Jahre 2020 im Rahmen des theoretisch Möglichen ist". Biontech, das mit seinem Corona-Impfstoff kurz vor der weltweiten Zulassung steht, könne "jedenfalls in diesem Jahr noch bis zu 50 Millionen Impfdosen liefern".

04:20

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters verzeichnen die USA zum siebten Mal in Folge einen Rekordwert täglicher Ansteckungen. Mindestens 134'000 Menschen haben binnen 24 Stunden postitiv auf das Virus gestestet. Weitere 1450 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Das ist die höchste Zahl an Todesfällen innerhalb eines Tages seit August. 61'471 Patienten befinden sich derzeit in den USA zur Behandlung von Covid-19 im Krankenhaus.

Die Zahlen der Johns Hopkins University zu den weltweiten Corona-Fallzahlen finden sich hier.

03:45

Zwischen Singapur und Hongkong wird das Reisen erleichtert. Ab dem 22. November werde das Reisen in einer sogenannten isolierten Reisezone ("travel bubble") zwischen der chinesischen Sonderverwaltungszone und dem Stadtstaat ohne Beschränkungen oder Quarantänepflicht ermöglicht, teilt die Flugregulierungsbehörde in Singapur mit. Voraussetzung sei ein negativer Corona-Test. Cathay Pacific und Singapore Airlines werden die Strecke bedienen.

23:50

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 25'012 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 5,7 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 201 auf 162'829 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

23:20

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 51,22 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Über 1,269 Millionen Menschen sind demnach nach einer Infektion gestorben.

21:55

Frankreich meldet 22'180 Neuinfektionen. Das teilt das Gesundheitsministerium des Landes mit. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen beträgt damit über 1,829 Millionen.

20:00

Die Zahl der Corona-Toten in Europa hat die Schwelle von 300.000 überschritten. Das ergibt eine Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters. In Europa leben zehn Prozent der Weltbevölkerung. Weltweit wurden bislang rund 1,2 Millionen Corona-Tote gezählt.

