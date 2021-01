06:30

Die Lage in der Schweiz ist angespannt und von Unsicherheit dominiert. Die Fallzahlen, wie sie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publiziert, sinken. Am gestrigen Dienstag wurden 2801 Fälle innert 24 Stunden gemeldet. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3'054. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 3'221, vor einer Woche bei 3'357.

Virologen, Gesundheitsexperten und das BAG warnen allerdings davor, dass wegen der im Dezember zuerst in England beobachteten Virusmutation die Fallzahlen wieder massiv ansteigen könnten. Der Berner Skiferienort Wengen scheint sich zu einem Superspreader-Zentrum entwickelt zu haben, nachdem offenbar ein britischer Tourist das Virus mitbrachte. Der Ort meldet etwa 70 Ansteckungen. Befürchtet wird, dass sich das Virus in Skischulen und Skibars verbreitet hat und damit auch in die übrige Schweiz getragen worden ist.

Bundesrat Alain Berset beantragt der Regierung, alle Verschärfungen, die letzte Woche zur Stellungnahme an die Kantone gegangen waren, innerhalb der nächsten Tage in der Schweiz durchzusetzen. Das berichtet tagesanzeiger.ch unter Berufung auf "mehrere Quellen". Erwartet wird, dass sich der Bundesrat am heutigen Mittwoch zu neuen Massnahmen äussert. Diese könnten sein:

Schliessung von Läden , die keine Produkte für den täglichen Gebrauch anbieten.

, die keine Produkte für den täglichen Gebrauch anbieten. Komplette Maskenpflicht am Arbeitsplatz und Zwang zum Homeoffice , wo immer möglich

, wo immer möglich Schutz für besonders gefährdete Personen im Arbeitsalltag

für besonders gefährdete Personen im Arbeitsalltag Private Veranstaltungen mit nur zehn Personen aus zwei Haushalten als Vorschrift und nicht als Empfehlung.

als Vorschrift und nicht als Empfehlung. Senkung der erlaubten Zahl Menschen bei öffentlichen Veranstaltungen von 15 auf 10.

Schliessungen von Hotels, Skigebieten oder Coffeursalons - diese gab es im ersten Lockdown im Frühling - könnten als weitere Massnahmen ebenfalls auf dem Tisch liegen. Eine Schliessung von Schulen wird dem Vernehmen nach bisher als "ultima ratio" betrachtet und steht laut Gesundheitspolitikern nicht auf dem Programm.

Die Medienkonferenz von Experten des Bundes vom gestrigen Dienstag kann hier in der Wiederholung angesehen werden:

+++

Gratis: Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

Die Übersicht zur weltweiten Verbreitung des Coronavirus von der Johns Hopkins University findet sich hier.