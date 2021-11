07:45

"Dies ist die bedeutendste Variante, die uns bisher begegnet ist, und es wird dringend geforscht, um mehr über ihre Übertragbarkeit, Schwere und Impfstoffanfälligkeit zu erfahren." Das sagt Jenny Harries, Geschäftsführerin der britischen Health Security Agency (UKHSA), gegenüber der BBC zur neu entdeckten Coronavirus-Variante. Die Variante, bislang bekannt als B.1.1.529, weckt Befürchtungen, dass sie übertragbarer sein könnte und Impfstoffe besser umgehen könnte.

Harries fügte an, Wissenschaftler untersuchten, "welche Massnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit die Auswirkungen von B.1.1.529 begrenzen können".

07:20

In Japan hat die Regierung eine Verschärfung der Grenzkontrollen für Einreisende aus Südafrika und fünf andere afrikanische Länder beschlossen, wie die Nachrichtenagentur Jiji meldet. Hintergrund sei die in Südafrika entdeckte neue Coronavirus-Variante.

07:10

Grossbritannien hat wegen einer neuen Variante des Coronavirus den Reiseverkehr mit sechs afrikanischen Ländern eingestellt. Israel schränkt Reisen mit diesen Ländern ebenfalls ein. Die Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss beobachten die weitere Entwicklung.

Es gebe Hinweise darauf, dass die neue Corona-Variante möglicherweise übertragbarer sei als die Delta-Variante und dass Impfstoffe (...) möglicherweise weniger wirksam seien, sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Donnerstagabend.

Britain on Thursday said it was concerned by a newly identified coronavirus variant spreading in South Africa that might make vaccines less effective and imperil efforts to fight the pandemic. https://t.co/t2tTW2mB0r — Reuters Health (@Reuters_Health) November 26, 2021

Deshalb würden alle Flüge aus Südafrika, Namibia, Lesotho, Eswatini, Simbabwe und Botsuana nach Grossbritannien von Freitagmittag an eingestellt. Reisende, die bis dahin noch aus einem dieser Länder in Grossbritannien ankommen, müssten sich in Quarantäne begeben und am zweiten und achten Tag einen PCR-Test machen. Javid rief auch alle Reisenden, die in den vergangenen zehn Tagen aus diesen Ländern gekommen waren, auf, sich zu isolieren und testen zu lassen.

Südafrikanische Wissenschaftler hatten zuvor mitgeteilt, die neue Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 weise eine "sehr hohe Anzahl von Mutationen auf" und gebe "Anlass zur Sorge". Südafrikas Gesundheitsminister Joe Phaahla bezeichnete die Variante als "ernsthaft besorgniserregend" und als Ursache für einen "exponentiellen" Anstieg der gemeldeten Fälle in seinem Land.

06:55

Die Ausbreitung einer neuen möglicherweise sehr gefährlichen Variante des Coronavirus' im südlichen Afrika hat international Besorgnis ausgelöst. Experten befürchten, dass die Variante B.1.1.529 wegen ungewöhnlich vieler Mutationen nicht nur hoch ansteckend sei, sondern auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. Grossbritannien und Israel schränkten deswegen vorsorglich den Flugverkehr in die Staaten der Region ein.

Das südafrikanische Institut für Ansteckende Krankheiten NICD teilte am Donnerstag mit, es seien in Südafrika erste 22 Fälle der neuen Variante B.1.1.529 nachgewiesen worden. Mit mehr Fällen sei im Zuge der laufenden Genomanalysen zu rechnen. "Obwohl die Datenlage noch beschränkt ist, machen unsere Experten mit allen Überwachungssystemen Überstunden, um die neue Variante und die damit möglicherweise verbundenen Implikationen zu verstehen."

06:00

Immer mehr Kantone rüsten sich für die sogenannten Booster-Impfungen. Graubünden hat als erster Kanton am Donnerstagmorgen bekanntgegeben, die Anmeldung für Booster-Impfungen für alle zu öffnen. Ab Montag können auch unter 65-Jährige eine dritte Impfung erhalten. Anschliessend gaben auch Thurgau und Zug bekannt, die Booster-Impfungen Anfang nächster Woche für die breite Bevölkerung zu öffnen. Im Thurgau ist eine Anmeldung ab Montag, in Zug ab sofort möglich. Auch das Kantonsspital Luzern bietet ab sofort Booster für alle an.

04:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 76'414 neue Positiv-Tests binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 23'444 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 52'970 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 438,2 von 419,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Zahl der in Deutschland im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorbenen Menschen ist mit 357 weiteren Todesfällen binnen eines Tages über die Schwelle von 100'000 gestiegen. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle auf 100.476. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,65 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Gestern sind dem RKI 357 #Corona-Tote gemeldet worden. Das ist der höchste Tageswert seit dem 4. März, seit mehr als acht Monaten also.@welt pic.twitter.com/2CQEKgpMSK — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) November 26, 2021

01:00

Aus Sorge vor der in Südafrika entdeckten neuen Coronavirus-Variante verhängen Großbritannien und Israel Reisebeschränkungen für mehrere afrikanische Länder. Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Namibia und Eswatini seien als "rote Länder" eingestuft worden, teilten Vertreter beider Staaten unabhängig voneinander mit. In Südafrika wurde zuvor eine neue Variante entdeckt, die Wissenschaftler beunruhigt. Diese B.1.1.529 genannte Variante weist eine sehr hohe Zahl an Mutationen auf. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass sie sich schneller ausbreitet als die Delta-Variante. Die Wirksamkeit der Vakzine gegen diese neue Virus-Variante könnte außerdem geringer sein.

LATEST: A new variant of the coronavirus called B.1.1.529 has been identified in South Africa. Here's what we know so far. https://t.co/it37aAatMx — Bloomberg (@business) November 26, 2021

21:55

Die Regierung von Portugal hat neue Massnahmen zur Eindämmung der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen ergriffen. Alle Besucher, die auf dem Luftweg einreisen, werden künftig im Rahmen des am 1. Dezember in Kraft tretenden Notfallzustands einen negativen Test vorweisen müssen. Das gilt auch, wenn sie geimpft oder genesen sind, wie Ministerpräsident António Costa am Donnerstagabend in Lissabon mitteilte. Geimpfte und Genesene werden zudem genauso wie Ungeimpfte beim Besuch von Bars und Discos, von Krankenhäusern und Seniorenheimen sowie von Grossveranstaltungen ohne feste nummerierte Plätze einen negativen PCR- oder Antigen-Test vorlegen müssen.

Neben anderen Massnahmen wird wieder eine generelle Maskenpflicht in allen geschlossenen öffentlichen Räumen eingeführt. Zum Besuch von Restaurants, Fitnesszentren, touristischen Einrichtungen und Veranstaltungen mit nummerierten Plätzen gilt die 3G-Regel.

Even Portugal — the European Union’s most vaccinated country — is struggling to hold back a coronavirus surge. The country announced new COVID restrictions, including stricter border controls. https://t.co/9s9woIXXQE — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 25, 2021

21:25

Frankreich kündigt verstärkte Grenzkontrollen an, um das Corona-Virus einzudämmen. "Wir werden sie mit mehreren Maßnahmen verstärken", sagte Gesundheitsminister Olivier Veran dem Sender TF1. Details dazu würden in den nächsten 24 bis 48 Stunden festgelegt. Die Regierung hatte zuvor verschärfte Maßnahmen auf den Weg gebracht, um einer fünften Infektionswelle entgegenzuwirken.

France extends COVID-19 booster shots to all adults https://t.co/68Gv1NNa4w pic.twitter.com/J6Tq9UftDa — Reuters U.S. News (@ReutersUS) November 25, 2021

20:40

In Tschechien wird Präsident Milos Zeman nach einem positiven Corona-Test ins Krankenhaus gebracht. Der 77-Jährige werde dort behandelt, sein Arbeitsprogramm sei ausgesetzt, teilt sein Büro mit. Zeman sollte eigentlich am (morgigen) Freitag den bisherigen Oppositionsführer Petr Fiala zum neuen Ministerpräsidenten ernennen. Zeman war erst wenige Stunden zuvor wegen einer anderen Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden.

19:30

In Großbritannien steigen die Infektionszahlen wieder. Die Behörden melden 47'240 Ansteckungen. Die Zahl der Corona-Fälle zwischen dem 19. und 25. November erhöhte sich damit um 9,5 Prozent verglichen mit den vorherigen sieben Tagen. 147 Infizierte starben, was einem Rückgang um 14,8 Prozent im Wochenvergleich bedeutet. Die Sterbefallzahlen hinken den Neuinfektionszahlen gewöhnlich ein paar Wochen hinterher.

This week in Brexit: Britain distracted from its pandemic preparations, and hope for a Christmas truce over Northern Ireland https://t.co/RHTOG6Xd1y — Bloomberg Markets (@markets) November 25, 2021

17:50

Angesichts der steigenden Zahl von Ansteckungen mit dem Coronavirus und der Spitaleinweisungen verschärfen mehrere Kantone die Schutzmassnahmen. Zudem führen sie Booster-Impfungen für jüngere Altersgruppen ein. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen müssen in mehreren Kantonen wieder Masken tragen. Dazu zählen Zürich, St. Gallen, Basel-Land, Obwalden und die Waadt. In der Stadt Luzern gilt ab sofort für alle Kinder ab der 1. Klasse in den Betreuungsangeboten Maskenpflicht. Gleiches gilt auch in zwei besonders von Ansteckungen mit den Coronavirus betroffene Schulhäusern.

Im Kanton Luzern muss künftig in Kinos, im Theater oder in Konzertsälen sowie in Spitälern eine Schutzmaske getragen werden - trotz Covid-Zertifikat. Auch in den Kantonen Freiburg, Solothurn, Obwalden und Wallis müssen Besucherinnen und Besucher in Heimen und Spitälern ein Covid-Zertifikat vorweisen. In Solothurn und Obwalden gilt zudem Maskenpflicht.

