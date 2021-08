07:25

Eine neue Corona-Supervariante könne sich als Kombination der bestehenden Variante bilden, sagte Sai Reddy, Assistenzprofessor am Department of Biosystem Science and Engineering der ETH, in einem Interview gegenüber "blick.ch". "Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine neue Variante auftaucht, bei der wir uns nicht mehr nur auf die Impfung verlassen können", fügte er an. Wo auch immer diese entstehe, sie werde mit Sicherheit die Schweiz erreichen. "Deshalb müssen wir uns für die nächsten Jahre auf mehrere Impfungen einstellen, die laufend an neue Varianten angepasst werden."

Laut Reddy hätten die Coronavirus-Varianten Beta aus Südafrika und Gamma aus Brasilien Fluchtmutationen entwickelt, sodass sie Antikörpern teilweise ausweichen könnten. Delta wiederum sei viel ansteckender, habe aber bis jetzt keine Fluchtmutationen gebildet.

+++

06:00

Am Montag stehen die Fallzahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) im Fokus. Letzte Woche wurde eine stark steigende Tendenz festgestellt. Das BAG veröffentlicht die Zahlen um etwa 13:30 Uhr. Zum Vergleich: Am letzten Monatg meldete das BAG 5578 neue Coronavirus-Infektionen für die vorausgehenden 72 Stunden.

+++

+++

04:30

Das Robert-Koch-Institut meldet 3668 neue Positiv-Tests für Deutschland. Das sind 1542 mehr als am Montag vor einer Woche, als 2126 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 56,4 von 54,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.980. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,87 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

04:25

China meldet erstmals seit dem jüngsten Ausbruch im Juli keine neuen bestätigten Fälle. Die Zahl der neuen lokalen Ansteckungen war in der vergangenen Woche bereits in den einstelligen Bereich gesunken, nachdem sie Anfang August einen Höchststand erreicht hatte. Im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Nanjing und Yangzhou in der Provinz Jiangsu nahe der Finanzmetropole Shanghai verzeichnete China insgesamt mehr als 1200 Infektionen und keine Todesopfer.

+++

03:50

Neuseeland meldet binnen 24 Stunden 35 weitere Delta-Infektionen. 33 neue Fälle seien in Auckland und zwei in der Hauptstadt Wellington aufgetreten, teilt das Gesundheitsministerium mit. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Fälle beim jüngsten Ausbruch auf 107.

New Zealand lockdown to be extended until at least Friday - media https://t.co/45Lq7RF9LH pic.twitter.com/yy5JNr5CTz — Reuters (@Reuters) August 23, 2021

+++

02:50

Die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen lässt sich zur Stärkung des Vertrauens in der Bevölkerung die erste Dosis des lokal entwickelten Covid-19-Impfstoffs von Medigen Vaccine Biologics verabreichen. Medigen weist Behauptungen der Oppositionspartei zurück, der Impfstoff sei unsicher oder übereilt auf den Markt gebracht worden. Taiwanesische Unternehmen und Hilfsorganisationen hatten für das Land direkt beim Hersteller BioNTech/Pfizer Impfeinheiten gesichert, nachdem eine Vereinbarung mit der taiwanesischen Regierung Anfang des Jahres wegen angeblicher Einflussnahme durch China gescheitert war.

+++

01:00

Um die Impfquote in Deutschland zu steigern, fordert die Bundesärztekammer eine engere Einbindung der Sportvereine und Religionsgemeinschaften. "Wir sollten auch Sportvereine, Kulturvereine und die unterschiedlichen Glaubenseinrichtungen bei der Impfkampagne mit ins Boot holen", sagt Ärztepräsident Klaus Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagausgaben). "Ausreichend Impfstoff, Personal und Logistik stehen zur Verfügung. Jetzt sind kreative Ideen gefragt." Bei denjenigen, die den Gang zum Arzt oder in das Impfzentrum möglicherweise aus profanen Gründen aufgeschoben hätten, könnten solche unkomplizierten Impfangebote helfen.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

23:00

Eine dritte Impfdosis mit dem Mittel von Pfizer/BioNTech bietet israelischen Daten zufolge einen deutlich besseren Schutz vor Infektionen und schweren Verläufen bei über 60-Jährigen als nur zwei Impfungen. Die kompletten zugrundeliegenden Studien wurden auf der Website des Gesundheitsministeriums zunächst nicht mitveröffentlich

+++

22:00

Die Impfbereitschaft in den Kantonen ist stark unterschiedlich. Schlusslicht beim Impfen gegen Covid-19 ist aktuell Appenzell Innerrhoden, wie der "SonntagsBlick" schreibt. Nur knapp 40 Prozent der Bevölkerung in diesem Kanton sind vollständig geimpft. Auf wenig Widerhall stösst die Impfkampagne ferner in den Kantonen Schwyz, Glarus, Appenzell Ausserrhoden, Nidwalden, St. Gallen, Thurgau und Uri. Vor allem auf dem Lande herrsche eine Impfskepsis. Der Kanton Glarus will nun die Jugendlichen via Social Media zur Impfung motivieren und plant eine SMS-Aktion. Obwalden setzt auf eine Inserate-Kampagne und Appenzell Innerrhoden auf direkte Kommunikation. Und St. Gallen appelliert gemeinsam mit dem FC St. Gallen, den Olma-Messen und dem Open Air St. Gallen an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen.

+++

21:00

Gesundheitsminister Alain Berset hat die Schweizer Bevölkerung eindringlich dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. In einem Interview mit dem "SonntagsBlick" sagte Berset, es brauche nochmals einen richtigen Schub von allen, damit sich noch mehr Menschen zur Impfung entschlössen. Ein grösseres Engagement wünscht er sich vor allem von der Wirtschaft. Da sei noch viel Luft nach oben. Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, und die Genfer Infektiologin Pauline Vetter unterstützen Berset, schreibt der "SonntagsBlick" weiter. Zahlreiche Daten bestätigten, dass die Impfstoffe nicht nur wirksam, sondern auch sicher seien. Eine Infektion berge dagegen das Risiko eines schweren Verlaufs.

+++

+++

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)