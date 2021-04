11:50

Über ein Drittel der Beschäftigten haben 2020 in der Schweiz als Folge der Covid-19-Pandemie zumindest teilweise von zuhause aus gearbeitet. Spitzenwerte gab es im zweiten und vierten Quartal. Wer im Homeoffice sass, hing stark von der Branche ab. Am meisten von zuhause aus arbeitete die Branche Information und Kommunikation. Dort sassen über das ganze Jahr gesehen 76,3 Prozent der Beschäftigten im Heimbüro, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Seine Erhebung basiert auf Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebungen (Sake) 2019 und 2020.

Arbeitswelt - Im Corona-Jahr arbeitet über ein Drittel von zuhause aus

11:30

Griechenland verzichtet künftig unter bestimmten Bedingungen auf die vorgeschriebene Corona-Quarantäne für Besucher aus anderen Staaten der Europäischen Union.

11:10

Die Europäische Union hat eine Bestelloption über die Lieferung von weiteren 100 Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer ausgeübt. Damit erhalten die 27 EU-Mitgliedsstaaten in diesem Jahr insgesamt 600 Millionen Dosen, wie BioNTech und Pfizer mitteilen.

10:20

Am heutigen Montag entscheidet das Bundesamt für Gesundheit, wer das Impfzertifikat erstellen darf. An die 50 Anbieter sollen sich gemäss dem "Tages-Anzeigers" beim Bund um den Auftrag beworben haben. Der Impfpass soll ab dem Sommer zur Verfügung stehen, wie eine BAG-Sprecherin gegenüber der Zeitung bestätigte. Alles deutet zudem darauf hin, dass sich die Schweiz an der EU-Lösung, dem Digital Green Certificate oder "Grünen Zertifikat", beteiligt. Dieser Impfpass soll ab 26. Juni einsetzbar sein. Mit dem Nachweis für Corona-Impfungen würde Schweizer Bürgern die Reise in EU-Länder erleichtert. Über weitere Privilegien für Geimpfte, etwa Besuche von Veranstaltungen, muss noch entschieden werden.

09:30

Angesichts der massiv steigenden Corona-Infektionszahlen wird über die indische Hauptstadt Neu-Delhi für sechs Tage ein strikter Lockdown verhängt. In den Kliniken würden die Betten knapp, ebenso Medikamente und der Sauerstoff zur Beatmung von Patienten, erklärt die Regierung der Metropole. "Das Gesundheitssystem ist an der Belastungsgrenze." Die Beschränkungen sollen von Montagabend an gelten

07:50

In Indien setzt sich der rasante Anstieg der Corona-Infektionszahlen ungebremst fort: Das Gesundheitsministerium meldet mit 273'810 bestätigten neuen Ansteckungen erneut einen weltweiten Höchstwert. Insgesamt wurde demnach nun bei mehr als 15 Millionen Menschen das Coronavirus nachgewiesen. Indien mit seinen rund 1,35 Milliarden Einwohnern weist damit weltweit die zweitmeisten Ansteckungsfälle auf, nach den USA, die mehr als 31 Millionen Fälle verzeichnen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt in Indien binnen 24 Stunden um 1619 auf 178'769.

06:55

Vier Monate nach der ersten Coronavirus-Impfung in den USA haben nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC mehr als die Hälfte aller Erwachsenen dort mindestens eine Impfdosis erhalten. 50,4 Prozent der Erwachsenen - rund 130 Millionen Menschen - wurde bis Sonntag mindestens eine Dosis verabreicht, wie aus CDC-Statistiken hervorging. Vollständig geimpft ist demnach bereits fast jeder dritte Erwachsene. In der besonders gefährdeten Altersgruppe ab 65 Jahren haben 81 Prozent eine erste Dosis erhalten, rund zwei Drittel sind vollständig geimpft.

06:20

In der Schweiz werden am heutigen Nachmittag neue Corona-Statistiken veröffentlicht. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) fasst, wie seit vielen Monaten üblich, am Montag die Zahlen für die letzten 72 Stunden zusammen, also für Samstag, Sonntag und Sonntag. Die Vergleichszahlen der letzten Montage: Letzte Woche meldete das BAG am Montag 5583 Ansteckungen. Am Dienstag vor zwei Wochen (wegen Ostern innerhalb von 96 Stunden) waren es 4932 neue Coronavirus-Ansteckungen, vor drei Wochen deren 4573 und vor vier Wochen 3643.

06:15

Ab Montag gelten in der Schweiz neue Lockerungen in der aktuellen Corona-Situation. Restaurants dürfen ihre Terrassen oder Aussenbereiche wieder öffnen. Maximal vier Gäste dürfen sich pro Tisch zusammensetzen. Auch Veranstaltungen mit Publikum sind wieder erlaubt – draussen mit maximal 100, drinnen mit höchstens 50 Personen.

#BREntscheid #CoronaInfoCH Der Bundesrat beschliesst einen moderaten Öffnungsschritt. Er gilt ab dem 19. April. Bei den wieder zugelassenen Aktivitäten gilt: Maske tragen, Abstand halten:

06:10

Italien könnte zum 26. April die Grenzen für Schweizer öffnen, allerdings vorerst nur für ein Grenzgebiet von 20 Kilometern. Dies berichtet blick.ch. Insbesondere die Grenzgemeinden wollen Nägel mit Köpfen machen. "Um die Wirtschaft anzukurbeln, ist die Öffnung der Grenzen von grosser Bedeutung", sagt der Gemeindepräsident von Lavena Ponte Tresa, das an das tessinische Malcantone grenzt.

05:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 11'437 Neuinfektionen für Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 165,3 von 162,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 92 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 80'006. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,15 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Am Montag fallen die Zahlen der Neuinfektionen und Todesfälle in der Regel niedriger aus, da nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.

04:35

Chinesische Forscher testen die Wirksamkeit einer Kombination zweier Impfungen gegen Covid-19. In einer Studie mit rund 120 Teilnehmern werde zunächst eine Einzeldosis des Vakzins von CanSino verabreicht, gefolgt von einer Dosis des Herstellers Chiongqing Zhifei, wie aus Registrierungsdaten der klinischen Studie hervorgeht. Beide Impfstoffe sind als Zweifach-Impfung Teil der chinesischen Impfkampagne.

02:50

Hongkong setzt Flüge aus Indien, Pakistan und den Philippinen ab dem 20. April für zwei Wochen aus. Der Schritt erfolge, da die drei Ländern als "extrem hohes Risiko" eingestuft werden, da von dort die mutierte Virus-Variante N501Y in der asiatischen Finanzmetropole eingeschleppt worden sei, teilen die Behörden mit.

Beim Klick auf die Grafik erscheint die Übersicht zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung der Johns Hopkins University.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)