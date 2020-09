13:40

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 1'095 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert. Dies geht aus den heute Montag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 420. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 421, vor einer Woche bei 406. Zudem wurden 27 neue Spitaleinweisungen und 5 neue Todesfälle gemeldet.

#CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 21.09 Aktueller Stand sind 50'378 laborbestätigte Fälle, 1'095 mehr als am Freitag. Gemeldete Tests: 27'633 in den letzten 72 Stunden. https://t.co/RTWF8jbM2p pic.twitter.com/mG7D9ADWbf

13:30

Ilkay Gündogan ist als erster Spieler der deutschen Fussball-Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilt der Verein des 29-Jährigen, Manchester City aus der englischen Premier League, per Twitter mit.

13:15

Die Prozesse bei der Durchführung von Corona-Tests in Zürich sollen optimiert werden, haben am Montag mehrere Zürcher Kantonsrätinnen und Kantonsräte gefordert. Auch beim Contact Tracing wurde noch Verbesserungspotenzial geortet. "Tracing oder Virus - wer hat die Nase vorn", lautete der Titel einer von FDP, GLP, EVP und Grünen eingereichten Interpellation, die der Kantonsrat am Montag behandelte. "Das Virus hat immer die Nase vorn", antwortete Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP), denn schliesslich beginne das Contact Tracing erst, nachdem eine Infektion festgestellt worden sei.

In der Interpellation wurden verschiedene Fragen zu Prozessen und zum Zeitbedarf bei der Durchführung von Covid-19-Tests und dem Contact Tracing gestellt. Gemäss Ricklis Antworten erhalten die meisten Personen ihr Testresultat spätestens am Tag nach Durchführung des Tests.

12:30

Angesichts der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen verschärft München ab Donnerstag die Schutzmassnahmen. "Es dürfen sich dann nur noch fünf Personen treffen, oder zwei Haushalte oder Verwandte in direkter Linie", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter. Zudem dürfen sich bei privaten Feiern künftig nur noch maximal 25 Menschen in geschlossenen Räumen und 50 Menschen im Freien treffen. Die Regeln für Veranstaltungen blieben unverändert. Daneben werde es an bestimmten Orten in der Stadt eine Maskenpflicht geben.

11:15

Fans des FC Bayern München müssen nach einer Reise zum Supercup-Endspiel nach Budapest am Donnerstag damit rechnen, in Quarantäne geschickt zu werden. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt, er befürchte, dass das Spiel, das in der ungarischen Hauptstadt vor 20'000 Zuschauern stattfinden soll, angesichts der hohen Infektionszahlen dort "eine Art Fussball-Ischgl" werde. Für die 2000 bis 3000 Bayern-Fans, die nach Budapest reisen wollen, gelte nicht die für kurze Geschäftsreisen von maximal 48 Stunden übliche Ausnahme von der Quarantäne-Pflicht. Er bitte die Fans, "sich grundsätzlich zu überlegen, ob das nötig ist", sagt Söder.

09:45

In Russland registrieren die Behörden mit 6196 die höchste Zahl an Neuinfektionen seit über zwei Monaten. Damit haben sich insgesamt über 1,1 Millionen Menschen nachweislich angesteckt. Russland ist weltweit das Land mit der viertgrössten Zahl von Corona-Fällen.

09:30

Australien verzeichnet den niedrigsten Tagesanstieg bei den Corona-Ansteckungen seit mehr als drei Monaten. 16 Ansteckungen binnen 24 Stunden und zwei weitere Todesfälle melden die Behörden. Der Ministerpräsident des von der Pandemie am stärksten betroffenen Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, warnt jedoch davor, schneller als geplant die strikten Corona-Beschränkungen zu lockern. Dafür sei es noch zu früh. Auf Victoria entfallen fast 75 Prozent der landesweit nahezu 27'000 bestätigten Infektionen, sowie etwa 90 Prozent der 851 Todesfälle.

Victoria's downward COVID trend is continuing with the state recording its lowest daily number of infections in more than three months.

But testing numbers have dropped off again. @andrew_lund #9News pic.twitter.com/zhBYRrKsKK

— 9News Australia (@9NewsAUS) September 21, 2020