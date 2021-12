13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 11'070 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Mittwoch veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 9153. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 9128, vor einer Woche bei 9557.

Zudem wurden 149 neue Spitaleinweisungen und 33 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 66,60 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 16.12.

149 Hospitalisationen mehr als am Vortag, 1293 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 80,4%

11 070 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag. Reproduktionszahl Re (03.12.2021): 1,11https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/56TT84QMVJ — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) December 16, 2021

+++

12:45

Frankreich schränkt den Reiseverkehr von und nach Grossbritannien erheblich ein. Zur Begründung verweist die Regierung auf die rasant steigenden Corona-Fallzahlen in Grossbritannien im Zuge des Auftauchens der Omikron-Variante. Von Frankreich nach Grossbritannien dürfen demnach nur noch britische Staatsangehörige reisen, die auf dem Weg nach Hause seien. Ausnahmen gelten zudem für Lkw-Fahrer sowie für Menschen, die zur Bestattung eines nahen Verwandten oder etwa aus medizinischen Gründen nach Grossbritannien müssten. Nach Frankreich einreisen dürfen nur noch französische Staatsangehörige oder Ausländer mit ständiger Aufenthaltgenehmigung sowie Menschen, die wichtige Arbeit verrichten oder Zwischenstopps einlegen, die höchstens 24 Stunden dauern. Voraussetzung für die Einreise aus Grossbritannien ist ausserdem ein negativer PCR-Test oder ein Antigen-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Nach der Einreise besteht eine siebentägige Pflicht zur Selbst-Quarantäne, die nach 48 Stunden beendet werden kann, wenn ein in Frankreich gemachter Test negativ ausfällt.

France ratchets up travel curbs with Britain over Omicron concerns https://t.co/S7C6cFqt3K pic.twitter.com/qzdj3juyd8 — Reuters (@Reuters) December 16, 2021

+++

11:55

Die neue Omikron-Variante ist nun auch erstmals in Polen nachgewiesen worden. Behörden im südlichen Katowice hätten den ersten Fall gemeldet, zitiert die Nachrichtenagentur PAP den stellvertretenden Gesundheitsminister Waldemar Kraska. Insgesamt wurden in Polen bislang 3.903.445 Infektionen registriert. 90.306 Menschen starben. In Polen leben rund 38 Millionen Menschen.

Poland's daily death toll from COVID-19 during the fourth wave of the pandemic has climbed to a record 669, the health ministry said on Wednesday, as the country battles high infection rates with tighter restrictions. https://t.co/zdfrbLEu1p — Reuters Health (@Reuters_Health) December 15, 2021

+++

10:30

Valnevas Totimpfstoff ist nach Angaben der Biotechfirma als Booster für eine bereits vorherige Impfung mit diesem Covid-19-Vakzin geeignet. "Erste Ergebnisse bestätigen, dass VLA2001 die Immunität der Teilnehmer, die VLA2001 als Grundimmunisierung erhielten, deutlich verstärkte", teilt das Unternehmen unter Verweis auf eine eigene Studie mit. Vor kurzem hatte eine britischen Studie, die sieben Impfstoffe als Booster nach einer Impfung mit Biontech/Pfizer untersuchte, gezeigt, dass Valneva als einzige Auffrischungsimpfung keinen Immunitätsschub bewirkte. Valneva hatte erklärt, dass die Teilnehmer den Booster nach einem kürzeren Intervall als üblich erhalten hätten. Totimpfstoffe wie der von Valneva bräuchten in der Regel aber länger, um ihre Wirkung zu entfalten.

Valneva says its booster works as a follow up to its own COVID-19 shot https://t.co/YrfjdJxaGc pic.twitter.com/SXQzgHpmg7 — Reuters (@Reuters) December 16, 2021

+++

07:15

In vielen Schweizer Apotheken werden vor den Feiertagen die Selbsttests knapp. In allen Ländern ist laut der obersten Apothekerin, Martine Ruggli, eine so hohe Nachfrage nach Tests zu beobachten, dass das Material auszugehen droht.

Die Selbsttests für den häuslichen Gebrauch würden auf der gleichen Basis und von den gleichen Firmen hergestellt wie die Antigen-Schnelltests, die in Apotheken, Testzentren und Arztpraxen angeboten würden, sagte Ruggli gegenüber den Tamedia-Zeitungen.

Personen, die sich testen lassen möchten, sollten sich für einen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test anmelden. Bei den Selbsttests hoffe sie, dass die Herstellerfirmen Roche oder Abbott nachproduzieren könnten. Dieser Test sei aber weniger zuverlässig.

+++

+++

07:05

Bundesrat Ignazio Cassis schliesst als Mediziner eine Impfpflicht zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht kategorisch aus. Impfungen gehörten zu den erfolgreichsten Instrumenten in der Geschichte der Medizin. "Damit haben wir Krankheiten wie Pocken und Kinderlähmung ausgerottet", sagte Bundesrat Cassis in einem Interview mit den CH-Medien. Im Moment rechtfertige sich in der Corona-Pandemie jedoch keine solche Impfpflicht. Sie wäre nicht verhältnismässig. Ein solches Obligatorium wäre ein massiver Einschnitt in die persönliche Freiheit. Nähmen die Todesfälle jedoch plötzlich stark zu, müsse man als Ultima Ratio auch über eine Impfpflicht nachdenken.

Nicht verurteilen, sondern offen über Ängste und Zweifel reden: @ignaziocassis erklärt im Interview, wie er #Impfskeptiker von einer #COVID19-Impfung überzeugen würde und was er von der direkten Demokratie hält.https://t.co/QQz7SmevjI — Tagblatt.ch (@tagblatt_ch) December 16, 2021

+++

06:45

Laut einer Auswertung des "Blick" hat die Schweiz im Verhältnis zur Einwohnerzahl derzeit so viele tägliche Corona-Fälle wie kaum ein anderes Land. Hierzulande beträgt die 7-Tage-Inzidenz pro 100'000 Einwohner per gestern Mittwoch 746,2. Nur wenige Kleinstaaten, sowie die Slowakei, Tschechien, Dänemark und Belgien hätten in den vergangenen sieben Tagen mehr Corona-Fälle gemeldet, so "Blick". In Grossbritannien liege die 7-Tage-Inzidenz dagegen "nur" bei 549,5, in Deutschland bei 353 und Österreich, das vergangene Woche noch deutlich vor der Schweiz lag, komme auf eine 7-Tage-Inzidenz von aktuell 306,6. Die Zeitung beruft sich dabei auf Daten von www.corona-in-zahlen.de, die sich wiederum auf Daten vom RKI, "Our World in Data" und EDCD beruft.

Blick-Auswertung zeigt: Kaum ein Land hat mehr Corona- Fälle als die Schweiz https://t.co/kLWYKgHWOW — Blick (@Blickch) December 15, 2021

+++

05:30

Neuseeland meldet seinen ersten Omikron-Fall. Die infizierte Person sei aus Deutschland über Dubai eingereist und befinde sich in einer staatlichen Quarantäneeinrichtung in Christchurch, teilt der Chef der Gesundheitsbehörde, Ashley Bloomfield, mit.

Derweil protestieren Tausende Neuseeländer zumeist ohne Mund-Nasen-Schutz in der Hauptstadt Wellington gegen die Impfpflicht und die strengen Reisebeschränkungen. Trotz einer Impfquote von 90 Prozent hält Regierungschefin Jacinda Ardern an den Beschränkungen fest. Für die Weihnachtszeit sind einige Lockerungen vorgesehen, die internationalen Grenzen bleiben weiterhin geschlossen.

Thousands protest COVID-19 rules as New Zealand marks 90% vaccine rates https://t.co/DVfGvUHeB7 pic.twitter.com/PgWNZSz7mk — Reuters (@Reuters) December 16, 2021

+++

04:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 56'677 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das sind 13'934 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 70'611 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 340,1 von 353 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 522 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 107'202. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,67 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in lag gestern bei 56.677. ➡️ minus 20% im Vorwochenvergleich ➡️ 8. Rückgang im Vorwochenvergleich in Folge @welt pic.twitter.com/SEgWpeaLBE — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) December 16, 2021

+++

03:55

Die Europäische Union (EU) sichert sich eine halbe Million Einheiten neuentwickelter Covid-Medikamente auf Antikörperbasis. Die EU-Kommission habe konkrete Verträge mit drei Pharmakonzernen über die Lieferung von Therapeutika mit monoklonalen Antikörpern geschlossen, berichtet die Zeitung "Augsburger Allgemeine" aus einer Antwort von EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Europaabgeordneten Moritz Körner. Mit dem Hersteller Hoffmann-La Roche sei die Lieferung von 55'000 Dosen des Mittels Regn-Cov2 vereinbart, mit GlaxoSmithKline 220'000 Dosen des noch nicht zugelassenen Medikaments Sotrovimab und mit Eli Lilly 220'00 Dosen eines Kombinations-Präparats aus Bamlanivimab und Etesevimab.

+++

23:00

In die New Yorker Metropolitan Opera geht es bald nur noch mit Booster-Impfung. Ab dem 17. Januar dürften Mitarbeiter und Zuschauer, die eine Auffrischungsimpfung bekommen könnten, die Oper auch nur noch mit einer solchen betreten, teilten die Betreiber am Mittwoch mit. Alle anderen hätten ab dem Zeitpunkt, ab dem sie eine Booster-Impfung bekommen könnten, zwei Wochen dafür Zeit, um weiterhin in das Gebäude gelassen zu werden.

"Wir wollen, dass sich jeder in unserem Opernhaus sicher fühlt", sagte Met-Chef Peter Gelb. "Wir haben hart daran gearbeitet, im September wieder zu öffnen, und werden jetzt sicher nicht aufgeben." In den USA kann jeder ab 16 Jahren eine Auffrischungsimpfung bekommen - frühestens sechs Monate nach zwei Impfungen mit Pfizer oder Moderna oder zwei Monate nach einer Impfung mit Johnson & Johnson.

+++

21:15

Die Regierung in Paris schliesst die Einführung einer Impfpflicht in Frankreich ausdrücklich nicht aus. Dies sei "durchaus möglich", sagt Präsident Emmanuel Macron den Fernsehsendern TF1 und LCI. Gegenwärtig habe dies jedoch keine Priorität.

Passerons-nous des fêtes de #Noël sans nouvelles restrictions ? E. #Macron : "Je pense que l’on a déjà demandé beaucoup, on va continuer à avancer avec les 3 piliers de notre action !

Vacciner, vacciner, vacciner : c’est le premier pilier" #MacronTF1 pic.twitter.com/1VTwqC9IdY — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 15, 2021

+++

20:30

Der britische Epidemiologe und Regierungsberater Chris Whitty erwartet, dass in den kommenden Wochen mehrfach die Fallzahl-Rekorde gebrochen werden. Insbesondere in London steige gegenwärtig die Zahl der Einlieferungen ins Krankenhaus, sagt der oberste Mediziner Englands. Zuvor gab Grossbritannien einen Rekord bei Neuinfektionen bekannt.

+++

+++

18:00

Die Zahl der Todesfälle in den USA ist nach Angaben der Seuchenbehörde CDC im Wochenvergleich um fünf Prozent auf etwa 1100 pro Tag gestiegen. Omikron spiele im amerikanischen Infektionsgeschehen bislang nur eine nachgeordnete Rolle, sagt CDC-Chefin Rochelle Walensky. Die Variante sei für etwa drei Prozent der Neuinfektionen verantwortlich und in mindestens 36 der 50 Bundesstaaten aufgetreten. Ersten Daten zufolge verdopple sich die Zahl der Omikron-Infektionen alle zwei Tage.

CDC estimates that #Omicron variant now represents about 3% of U.S. #COVID19 cases. Layered prevention strategies work to prevent COVID-19 spread:

- Vaccines + boosters when eligible.

- Masking in indoor public spaces. Schedule a vaccine or booster: https://t.co/xbvNibdkCt. — CDC (@CDCgov) December 14, 2021

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)