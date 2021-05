18:15

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel erwartet eine Welle von Nachimpfungen nicht vor Herbst. Wenn dies soweit sei, müssten dann zunächst wieder die Ältesten geimpft werden, sagt Merkel. Hintergrund ist, dass Impfstoffhersteller erwarten, dass nach einem halben bis zu einem Jahr die Impfungen aufgefrischt werden müssen, um weiter gegen das Corona-Virus geschützt zu sein.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

17:40

Neue Funktionen auf mehreren grossen Dating-Plattformen sollen in den USA vor allem jüngere Leute zu einer Corona-Impfung bewegen. Das Weisse Haus teilte am Freitag in Washington mit, neun grosse Anbieter wie Tinder, Hinge und OkCupid wollten Anreize für Geimpfte einführen, um die Impfziele der Regierung zu unterstützen. Nutzer sollen in ihren Profilen angeben können, wenn sie bereits eine Impfung erhalten haben, oder gezielt nach geimpften Partnern suchen können. Tinder will auch Informationen zu nahe gelegenen Impfzentren anbieten.

+++

17:05

Der Bund hat mit dem Unternehmen Eli Lilly (Schweiz) AG einen Vertrag für die Beschaffung von Arzneimitteln gegen das neue Coronavirus abgeschlossen. Die als vielversprechend bezeichneten Arzneimittel sind noch nicht zugelassen, könnten aber gestützt auf die entsprechende Covid-19-Verordnung bereits während des laufenden Zulassungsverfahrens zur Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten angewendet werden, heisst es weiter.

Zum ausführlichen Bericht geht es hier.

+++

16:15

Menschen, die nach einer ersten Corona-Impfung mit AstraZeneca unter einem Blutgerinnsel und einem Mangel an Blutplättchen litten, dürfen der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zufolge keine zweite Dosis dieses Impfstoffs erhalten. Ärzte sollten zudem innerhalb von drei Wochen nach der Impfung nach Anzeichen von Blutgerinnsel suchen, wenn ein Mangel an Blutplättchen vorliegt und andersherum.

Wegen eines erhöhten Thromboserisikos nach einer AstraZeneca-Impfung wird in vielen Ländern bereits für bestimmte Personengruppen eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wie von BioNTech/Pfizer oder Moderna empfohlen. In Deutschland gilt dies für Menschen unter 60 Jahren. Die EMA wies erneut darauf hin, dass die Thrombosefälle nach einer AstraZeneca-Impfung sehr selten seien.

+++

15:45

Die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele in Tokio halten trotz grosser Corona-Sorgen der japanischen Bevölkerung am Eröffnungstermin 23. Juli fest. Die Spiele würden ausgetragen, auch wenn in Tokio der Notstand ausgerufen sei, sagte der Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), John Coates, am Freitag in Tokio.

Die Spiele seien dazu da, dass sich die Sportler ihre Träume erfüllen könnten. Man werde die Spiele austragen und dafür sorgen, dass sie für alle sicher seien - auch, wenn sich die öffentliche Meinung nicht aufhelle. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind 70 Prozent der befragten Japanerinnen und Japaner dafür, die Spiele auch aus Sorge vor zusätzlichen Ansteckungsgefahren abzusagen oder zumindest erneut zu verschieben.

French President Emmanuel Macron plans to attend the opening ceremony of the Tokyo 2020 Olympic Games, France's sports minister said on Friday.​ https://t.co/Ubl2byZZqo — Reuters Sports (@ReutersSports) May 21, 2021

+++

15:20

Der Internationale Währungsfonds veröffentlicht einen Plan zu der Beendigung der Pandemie, der rund 50 Milliarden Dollar umfasst und hauptsächlich von Industrienationen finanziert werden soll.

Eine Impfung von 60 Prozent der Weltbevölkerung bis Mitte 2022 würde die weltwirtschaftlichen Aktivitäten bis 2025 um neun Billionen Dollar erhöhen, teilt der IWF mit.

+++

15:10

Die Corona-Lage in Norwegen ist relativ gut - jetzt können sich die Menschen in dem skandinavischen Land auf eine weitere Lockerung der geltenden Beschränkungen freuen. Am kommenden Donnerstag wird die zweite Phase des vierstufigen Wiederöffnungsplans eingeleitet, wie Ministerpräsidentin Erna Solberg am Freitag auf einer Pressekonferenz in Oslo bekanntgab. Die Infektionslage sei stabil, die Zahl der Krankenhauseinweisungen rückläufig, zudem hätten mittlerweile 36 Prozent aller Erwachsenen in Norwegen ihre erste Impfdosis erhalten.

Die neuen Lockerungen bedeuten unter anderem mehr Präsenzunterricht in den Schulen und Universitäten. Restaurants dürfen dann bis Mitternacht Alkohol servieren, das gilt nun auch für Gäste, die nichts essen. Bei Veranstaltungen sind künftig bis zu 100 Teilnehmer in Innenbereichen erlaubt, sofern es sich um Teilnehmer im Alter von unter 20 Jahren aus derselben Gemeinde handelt. Bei öffentlichen Zusammenkünften ohne zugewiesene Sitzplätze sind dann bis zu 50 Personen in Innenräumen und maximal 200 unter freiem Himmel erlaubt. Die Grenze für private Treffen ausserhalb des eigenen Heims wird auf drinnen 20 und draussen 30 Teilnehmer angehoben.

+++

15:00

Spanien heisst Urlauber aus insgesamt zehn Ländern bald wieder ohne Corona-Beschränkungen willkommen. Von Montag an dürfen zum Beispiel Besucher aus Grossbritannien und Israel wieder ohne jede Auflage einreisen, wie Ministerpräsident Pedro Sánchez am Freitag auf einer Tourismusmesse in Madrid ankündigte. Auch für mehrere asiatische Staaten werden die Bestimmungen gelockert. Für Besucher aus Deutschland bleibt es zunächst bei den strengen Einreise-Regeln infolge der Corona-Pandemie.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Spain to let vaccinated travellers from non-EU countries in from June 7 https://t.co/QfRlxnUSyM pic.twitter.com/bmw4oID1BM — Reuters (@Reuters) May 21, 2021

+++

14:30

BioNTech und sein Partner Pfizer wollen in diesem Jahr eine Milliarde Dosen ihres Corona-Impfstoffs in ärmere Länder liefern. Weitere eine Milliarde Dosen sollen im nächsten Jahr folgen, wie Pfizer-Chef Albert Bourla auf dem Global Health Summit sagt. "Pfizer und BioNTech verpflichten sich, in den nächsten 18 Monaten zwei Milliarden Dosen unseres Covid-19-Impfstoffs für Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen bereitzustellen."

+++

13:50

Vom 13. Mai bis 19. Mai sind in der Schweiz 473'104 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Website veröffentlichte. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 67'586 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor sank die Impfkadenz um 5 Prozent.

Insgesamt wurden bis Mittwoch 3'984'596 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 1'373'566 Personen vollständig geimpft, das heisst 15,9 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 1'237'464 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt. Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht eingesetzt, sind momentan 665'979 Impfdosen. Zudem sind noch 180'400 Impfdosen beim Bund gelagert.

#CoronaInfoCH

Zahlen zur Covid-19-Impfung - 19.05.

Erhaltene Impfdosen in der Schweiz: 4 830 975

Ausgelieferte Impfdosen an die Kantone und FL: 4 650 575

Bislang total verimpft: 3 984 596

Geimpfte Dosen pro 100 Einwohner: 46,09https://t.co/gadpwrbKRT pic.twitter.com/XL7pXqc4mW — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) May 21, 2021

+++

13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 1201 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Freitag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1120. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1113, vor einer Woche bei 1271. Zudem wurden 49 neue Spitaleinweisungen und 10 neue Todesfälle gemeldet.

Momentan ist keiner der vier Richtwerte des Bundesrates für eine mögliche Verschärfung der Massnahmen überschritten. Die aktuellen Richtwerte gelten für die sogenannte Schutzphase, bis alle impfwilligen besonders gefährdeten Personen vollständig geimpft sind. Dies dürfte laut Bundesrat etwa Ende Mai der Fall sein.

#CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19

21.05. Aktueller Stand sind 687 353 laborbestätigte Fälle, 1201 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 39 230 in den letzten 24 Stunden.

Reproduktionszahl Re vom 11.05.2021: 0,9 https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/drC7yXr49E — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) May 21, 2021

+++

12:45

Die Europäische Union will in diesem Jahr nach eigenen Angaben mindestens 100 Millionen Impfstoff-Einheiten spenden. Die Dosen sollten an ärmere Länder gehen, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

+++

11:20

Die Zahl der Toten in Verbindung mit dem Coronavirus weltweit könnte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge etwa zwei bis dreimal höher sein als die bislang bestätigten rund 3,4 Millionen Sterbefälle. Nach einer vorsichtigen Schätzung könnten in der Pandemie bislang mindestens sechs bis acht Millionen Menschen gestorben sein, sagt die Chefin der WHO-Datenanalyse, Samira Asma, bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Total death toll from COVID-19 could be at least 6-8 million: WHO https://t.co/r18KBf7PF3 pic.twitter.com/7EjUvRV68D — Reuters (@Reuters) May 21, 2021

+++

10:25

In den USA geht die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus leicht zurück. Zuletzt gab es einer Reuters-Zählung zufolge binnen 24 Stunden 647 Tote. Nach 675 am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt von 30'766 auf 30'367. Insgesamt sind damit der Zählung zufolge in den USA seit Beginn der Pandemie 588'256 Menschen mit oder an dem Virus gestorben, 33,22 Millionen wurden positiv getestet.

+++

09:40

In Indien geht die Zahl der Neuinfektionen nach Angaben des Gesundheitsministeriums zurück. Zuletzt gab es demnach binnen 24 Stunden 259'555 neue Fälle, nach 276'110 am Vortag. Vor knapp zwei Wochen hatte es noch über 400'000 pro Tag gegeben. Experten gehen aber davon aus, dass die tatsächliche Zahl um das fünf- bis zehnfache über den offiziellen Angaben liegt.

+++

09:35

Die Universität Zürich hat zum dritten Mal 2500 Zürcher Schulkinder aus 275 Klassen und 55 Schulen getestet. Jedes fünfte Schulkind hatte schon Corona. Seit Juni 2020 stieg der Anteil Kinder, die eine Infektion durchgemacht und Antikörper entwickelt haben, von 2 auf 19 Prozent. Zwei Drittel der infizierten Kinder und Jugendlichen bleiben symptomlos. Zwei Prozent der Infizierten berichten über Symptome, die mit Long-COVID vereinbar sind.

+++

09:15

Der Kanton Zürich lockert die Corona-Massnahmen an den Schulen. Auf Ende Mai wird die Maskentragpflicht im Freien aufgehoben. In Innenräumen wird sie hingegen bis zu den Sommerferien verlängert. Das schreibt die Zürcher Bildungsdirektion in einer Mitteilung. Schwimmunterricht ab der 4. Klasse und Klassenlager sind wieder möglich.

Zum Ende des Schuljahres lockert die Bildungsdirektion einige der aktuell geltenden Massnahmen an Zürcher Schulen. #bizh #CoronaInfoCHhttps://t.co/2h6dFQSTiw — Kanton Zürich (@KantonZuerich) May 21, 2021

+++

06:35

Gesundheitsminister Alain Berset hat in einem SRF-Interview persönliche Fehler in der Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeräumt. "Ich habe am Anfang die Wissenschaft zu wenig hinterfragt", sagte er am Donnerstagabend in einem Interview bei der SRF-Sendung "Gredig direkt".

Es sei im vergangenen Jahr zu Beginn der Pandemie "sehr angenehm gewesen", als der Bundesrat einfach die Position der Wissenschaft angehört – und diese umgesetzt habe. "Dies hat dazu geführt, dass wir behauptet haben, das Masken sogar schädlich sein könnten", sagte der SP-Politiker.

Die offizielle Position von vielen Experten aus der Wissenschaft habe damals gelautet, dass man in der Bevölkerung die korrekte Anwendung der Hygienemasken nicht einfach voraussetzen könne, und eine falsche Handhabung sogar schädlich sein könnte. "Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich das mehr hätte hinterfragen müssen", sagte Berset.

+++

06:30

Gute Nachricht für Mallorca-Fans: Auf der spanischen Urlaubsinsel und auch auf den anderen Balearen darf die Innengastronomie ab Sonntag im Zuge der guten Corona-Lage erstmals seit März wieder öffnen. Restaurants, Bars und Cafés werden ihre Gäste allerdings zumindest bis zum 5. Juni nur bis 18 Uhr in den Innenbereichen bewirten dürfen, wie die Regionalregierung am Donnerstagabend in Palma mitteilte. Die Aussenbereiche dürfen unterdessen auf den Balearen bis 23 Uhr offen bleiben.

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut meldet 8769 Corona-Neuinfektionen für Deutschland. Das sind 2567 weniger als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel dem RKI zufolge weiter auf 67,3 von 68 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 226 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus binnen 24 Stunden auf 87'128. Seit Ausbruch des Virus wurden mehr als 3,63 Millionen Menschen positiv getestet.

+++

05:20

Nachdem die Gesundheitsbehörden bereits grünes Licht gegeben haben, will Japan nun auch die Impfstoffe von Moderna und AstraZeneca zulassen. Das Land begann seine Impfkampagne Mitte Februar mit dem Impfstoff von Pfizer Inc., hat aber bisher nur 3,9 Prozent seiner Bevölkerung geimpft. Medienberichten zufolge will die japanische Regierung, trotz der erwarteten Zulassung der beiden zusätzlichen Impfstoffe, mit der Verwendung von AstraZeneca warten.

Japan to approve more COVID-19 vaccines as state of emergency set to widen https://t.co/U6bkJ88KUm pic.twitter.com/XmsmhSVbPF — Reuters (@Reuters) May 21, 2021

+++

02:30

Grossbritannien will mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeiten, um ein "Pandemie-Radar"-System zu entwickeln. Mit dem System sollen neue Coronavirus-Varianten schneller identifiziert und aufkommende Krankheiten global besser verfolgt werden können. "Die Welt darf nie wieder von einem Virus überrascht werden, das sich unkontrolliert unter uns ausbreitet. Wir müssen ein System der Krankheitsüberwachung aufbauen, das für das 21. Jahrhundert geeignet ist", sagte Premierminister Boris Johnson. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, er freue sich über die Zusammenarbeit, denn Grossbritannien gelte als starkes Beispiel für die Überwachung und Sequenzierung von Krankheitserregern.

+++

00:30

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit mehr als 165,17 Millionen Menschen bereits mit dem Corona-Virus infiziert, etwa 3,56 Millionen Infizierte sind bereits an Covid-19 gestorben. Die Infektionen wurden in mehr als 210 Ländern und Territorien gemeldet, seit die ersten Fälle im Dezember 2019 in China identifiziert wurden.

+++

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

+++

21:00

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer dürfte BioNTech-Chef Ugur Sahin zufolge eine Wirksamkeit von 70 bis 75 Prozent haben gegen die zuerst in Indien nachgewiesene Variante des Virus. Die Tests in dieser Woche hätten sich auf diese Variante konzentriert, sagt Sahin im türkischen Fernsehen.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)