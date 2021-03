14:15

In Österreich hat die Anzahl der Neuinfektionen heute mit 3357 Fällen innert 24 Stunden einen Jahres-Rekordwert erreicht. 26 Menschen starben. Die 7-Tages-Inzidenz in Österreich liegt bei 210.

Österreich hat am 8. Februar nach einem langen Lockdown begonnen, das Land wieder langsam herauf zu fahren und die Geschäfte zu öffnen. Während des Lockdowns war die Zahl der täglich Neuinfizierten Ende Januar auf rund 1000 gesunken.

+++

13:35

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 1750 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Donnerstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1'364. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1315, vor einer Woche bei 1178. Zudem wurden 71 neue Spitaleinweisungen und 23 neue Todesfälle gemeldet.

18.03. Aktueller Stand sind 578 861 laborbestätigte Fälle, 1750 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 36 716 in den letzten 24 Stunden.

+++

13:00

Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO warnt nach dem vorübergehenden Aussetzen des Einsatzes des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca in mehreren Ländern vor voreiligen Schlüssen. "In Impfkampagnen ist es Routine, potenzielle unerwünschte Ereignisse zu melden. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ereignisse mit der Impfung in Verbindung stehen", sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag auf seiner Online-Pressekonferenz in Kopenhagen. Dass solche Fälle entdeckt, untersucht und bewertet würden, sei ein Zeugnis für die genauen Überwachungs- und Regulierungsmechanismen.

+++

11:30

Die Weltgesundheitsorganisation WHO will sich am Freitag zum Impfstoff von AstraZeneca äussern. Das teilt ein Sprecher der WHO mit. Am Dienstag hatte die WHO empfohlen, die Impfungen mit AstraZeneca fortzusetzen, da die Vorteile des Vakzins die Risiken überwögen. Die Prüfungen des Beratergremiums für Impfstoffsicherheit dauerten aber noch an.

+++

10:50

Wann bekomme ich endlich den Piks? Diese Frage stellen sich in der Pandemie viele Schweizer und Schweizerinnen. Die Meisten müssen sich wohl noch etwas gedulden. Denn das Impftempo ist noch nicht dort, wo es der Impfplan des BAG eigentlich vorsieht. Die Wissenschaftlerin Bogna Syzk versucht trotzdem die oft gestellte Frage zu beantworten.

Zusammen mit ihren Kollegen Philip Maus und Salam Moubarak hat sie ein Online-Tool entwickelt, mit welchem jede Person ermitteln kann, wann sie theoretisch in der Schweiz an der Reihe ist, die Corona-Impfung zu erhalten.

+++

+++

10:40

Angesichts stark steigender Infektionszahlen und einer drohenden Überlastung der Krankenhäuser verschärft Bulgarien die Corona-Beschränkungen. Ab Montag müssen Schulen, Restaurants und Einkaufszentren für zehn Tage schliessen, wie das Gesundheitsministerium ankündigt. Die Behörden melden 4201 Neuinfektionen. Mehr als 7800 Covid-19-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, davon 609 Erkrankte auf der Intensivstation. Binnen 24 Stunden wurden 136 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt sind in dem Land mit sieben Millionen Einwohnern mehr als 291'769 Ansteckungen und 11'715 Todesfälle bestätigt.

+++

09:55

Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 17'504 Neuinfektionen in Deutschland, das sind über 3000 mehr Fälle als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Institut mit 90 an, am Mittwoch lag der Wert noch bei 86,2.

+++

+++

09:30

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt heute (Donnerstag) ihre Empfehlung darüber ab, ob das Vakzin von Astrazeneca weiter uneingeschränkt verimpft werden sollte. Die Behörde in Amsterdam hat angekündigt, ihre Entscheidung am Nachmittag bekanntzugeben. Davon hängt ab, ob das Mittel auch wieder in Deutschland verimpft werden kann. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte die Impfungen am Montag auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts wegen sieben seltener Fälle von Hirnvenenthrombosen gestoppt, die bei Personen auftraten, die mit dem Mittel von Astrazeneca geimpft wurden. Auch zahlreiche andere EU-Staaten taten diesen Schritt.

+++

06:30

Knapp die Hälfte der Kantone will die Homeoffice-Pflicht in der Schweiz abschaffen und beantragen vor dem Entscheid des Bundesrats über die nächsten Lockerungen vom kommenden Freitag, die Pflicht zu einer Empfehlung abzuschwächen. Die Kantone Zürich, St. Gallen, Basel-Landschaft oder Uri halten angesichts der angekündigten Massentests das Festhalten am Obligatorium für unverständlich. Einige Kantone argumentieren auch mit der Gesundheit der Arbeitnehmenden, die Homeoffice-Pflicht sei in psychischer Hinsicht teilweise eine grosse Belastung.

+++

+++

06:00

Menschen, die älter als 65 sind, haben ein höheres Risiko, sich nach einer Infektion noch einmal mit dem Coronavirus zu infizieren, berichtet blick.ch. Das zeigt eine Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht wurde.

Von den 11'068 Personen, die während der ersten Corona-Welle positiv getestet wurden, wurden zwar nur 72 während der zweiten Welle erneut positiv getestet. Es fällt jedoch auf, dass die ältere Altersgruppe nur etwa 47 Prozent Schutz vor einer erneuten Infektion hatte – Im Vergleich zu jüngeren Menschen, die etwa 80 Prozent Schutz vor einer erneuten Infektion zu haben scheint.

+++

03:00

Die japanische Regierung hebt wie geplant den Corona-Ausnahmezustand im Raum Tokio zum 21. März auf. "Wir bitten unsere Bürger, weiterhin die grundlegenden Vorsichtsmassnahmen zu treffen, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern", sagt Wirtschaftsminister Yasuhisa Nishimura. Der Ausnahmezustand gilt in der Hauptstadt Tokio und den benachbarten Präfekturen Kanagawa, Chiba und Saitama seit Anfang Januar.

+++

+++

23:30

Weltweit haben sich über 120,82 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,79 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 29,58 Millionen Infektionen und 536'729 Toten.

+++

22:45

Brasilien meldet 90'303 Neuinfektionen und damit so viele wie nie zuvor. Die Zahl der Toten stieg um 2648, der zweithöchste Wert nach dem Rekord des Vortages. In dem Land mit 211 Millionen Einwohnern sind damit 11,7 Millionen Infektionen und 284'775 Todesfälle verzeichnet.

+++

20:15

Nach Angaben der Seuchenbehörde CDC sind in den USA inzwischen knapp 40 Millionen Menschen komplett durchgeimpft. Bislang seien 147,6 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.

+++

+++

