12:10

Während des pandemiebedingten Lockdowns in diesem Frühling ist die Wirtschaftsproduktion in der Schweiz um sieben bis elf Prozent gesunken. Zu diesem Schluss kommt ein Team der Universität Bern, das den Stromkonsum in der Schweiz im fraglichen Zeitraum untersuchte.

Wie es der Wirtschaft geht, lässt sich anhand verschiedenster Indikatoren ablesen, beispielsweise dem Bruttoinlandprodukt. Doch die meisten dieser Indikatoren stehen erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung zur Verfügung. Anders verhält es sich beim Stromkonsum.

12:00

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 4312 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Freitag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Die Anzahl durchgeführter Tests liegt bei 27'266. Daraus ergibt sich eine Positivitätsrate von 15,8 Prozent.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3'956. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 4'046, vor einer Woche bei 4'781.

Zudem wurden 209 neue Spitaleinweisungen und 141 neue Todesfälle gemeldet.

11:30

Weltweit ist inzwischen bei mehr als 60,91 Millionen Menschen eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen worden, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur Reuters ergibt. 1'431'297​ Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

11:15

In einigen europäischen Ländern entspannt sich die Situation etwas. In Frankreich ging die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen auf 4018 zurück, den niedrigsten Wert seit mehr als drei Wochen. Der Sieben-Tage-Durchschnitt der Neuinfektionen fiel auf knapp unter 14'000, den niedrigsten Wert seit Anfang Oktober.

Auch in Italien deutet sich eine Abschwächung der Infektionsdynamik an. Die Zahl der Neuansteckungen ging um 20 Prozent gegenüber dem Vorwochenwert zurück. Die Zahl der Intensivpatienten fiel erstmals seit sieben Wochen.

10:45

In Russland steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter an. Die Behörden melden 27'543 nachgewiesene Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden - das ist abermals ein Höchstwert. Allein in der Hauptstadt Moskau wurden 7918 neue Fälle registriert, im ganzen Land sind es mittlerweile über 2,2 Millionen. Weltweit liegt Russland damit hinter den USA, Indien und Brasilien auf Platz vier. 496 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus, insgesamt sind es 38'558.

10:00

Die Regierung des Kantons Zürich verlängert die bestehenden Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bis Ende des Jahres. Neue Massnahmen gibt es im bevölkerungsreichsten Kanton nicht.

Der Regierungsrat ist angesichts der jüngsten Entwicklung "vorsichtig optimistisch", wie er am Freitag anlässlich einer Medienorientierung über das weitere Vorgehen mitteilte.

Der Kanton lege weiterhin ein besonderes Augenmerk auf den konsequenten Vollzug der geltenden Massnahmen, ein wirkungsvolles Contact Tracing sowie ein ausreichendes Testing. Bauen könne man zudem auf leistungsfähige Spitäler.

09:15

Die Eidgenössische Finanzkontrolle sieht Risiken bei der Gewährung von Entschädigungen für Kurzarbeit in von der Pandemie gebeutelten Betrieben. Sie fordert nach einem Augenschein in fünf Kantonen mehr Kontrollen.

07:05

Nach Kritik an seinen bisherigen Corona-Impfstofftests erwägt der Pharmakonzern AstraZeneca offenbar eine komplett neue weltweite Studie zur Wirksamkeit des Medikaments.

06:55

Delta bietet künftig zwischen Atlanta und Rom Flüge an, bei denen die Passagiere mehrfach auf das Coronavirus getestet werden sollen und sich damit nach der Ankunft nicht in Quarantäne begeben müssen.

06:40

Auf der Agenda der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) steht die Bekämpfung von Missbräuchen bei den Entschädigungen wegen der Corona-Pandemie weit oben. In ihrem neuen Zwischenbericht zu den Corona-Massnahmen des Bundes weist sie 5403 Verdachtsmeldungen aus.

06:00

In Deutschland steigt die Zahl der Positiv-Tests auf über eine Million und die der mit Corona in Verbindung gebrachten neuen Todesfälle auf einen Höchstwert. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden in 22'806 Fällen Menschen in den vergangenen 24 Stunden positiv getestet. Damit steigt die Gesamtzahl auf 1,006 Millionen. Weitere 426 Menschen starben, die positiv getestet wurden. Dies erhöht die Zahl der Todesfälle auf 15'586. Der bisherige Spitzenwert wurde am Mittwoch mit 410 mitgeteilt.

04:45

Südkoreas Geheimdienst hat der Nachrichtenagentur News1 zufolge nordkoreanische Versuche vereitelt, südkoreanische Firmen zu hacken, die Corona-Impfstoffe entwickeln. Die Agentur zitierte ein Mitglied des heimischen Geheimdienst-Parlamentsausschusses.

01:20

In Irland sollen Restaurants und Pubs, die Essen anbieten, am 7. Dezember wieder öffnen dürfen, wie Medien berichten. Das Kabinett soll am Freitag darüber entscheiden. Ministerpräsident Micheal Martin will das Ergebnis anschliessend bekanntmachen. Sein Vize Leo Varadkar kündigte zuletzt an, dass die Beschränkungen für den Einzelhandel bereits am 1. Dezember aufgehoben werden sollen. Irland gehörte zu den ersten europäischen Ländern, die im Herbst wieder strenge Massnahmen zur Virus-Eindämmung einführten.

23:20

US-Präsident Donald Trump kündigt hat für die kommende Woche erste Lieferungen von Covid-Impfstoff an. In einer Video-Verbindung mit US-Soldaten im Ausland zum Feiertag Thanksgiving sagte Trump, die Auslieferungen würden in der kommenden und der darauf folgenden Woche beginnen. Zuerst würden gefährdete Personengruppen wie medizinisches Personal und Senioren geimpft. Bisher ist in den USA noch kein Impfstoff zugelassen.

22:15

In Brasilien steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 37'614 auf insgesamt 6,2 Millionen. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 691 weitere Todesfälle bekannt, damit sind es insgesamt 171'460.

19:05

Frankreich gibt gleich vier rückläufige Kennzahlen bekannt: Binnen 24 Stunden gab es 13'563 Neuinfektionen (Vortag: 16'282) und weitere 339 neue Todesfälle nach 381 am Mittwoch. 29'310 Covid-Patienten sind im Krankenhaus und 4018 davon auf den Intensivstationen.

