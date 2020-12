11:45

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 4478 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Freitag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 4308. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 4402, vor einer Woche bei 4191.

Zudem wurden 184 neue Spitaleinweisungen und 120 neue Todesfälle gemeldet.

+++

11:35

Frankreich könnte nach Ansicht des Immunologen Jean-François Delfraissy erst kommenden Herbst zur Normalität zurückkehren. Bis dahin sei mit Einschränkungen zu rechnen, sagt er dem Sender BFM. "Impfstoffe sind ein grosser Hoffnungsträger, aber wegen der geringen Impfkapazitäten hier in Frankreich und anderswo in Europa wird die Verteilung Zeit brauchen", sagt der Experte.

+++

In diesem Video-Interview beantwortet Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, wichtige Fragen zur kommenden Impfung. https://t.co/ITqFFLaAT6 — Swiss Global Health (@BAG_INT) December 18, 2020

+++

10:50

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmygal rechnet damit, dass erste Corona-Impfstoffe im Februar angeliefert werden. Gesundheitsminister Maksym Stepanow erklärt, eine klinische Studie eines heimischen Impfstoffes werde vorbereitet. Details nannte er nicht.

+++

+++

09:45

Das Coronavirus breitet sich in den USA weiterhin rasant aus. Am Donnerstag stieg die Anzahl der Covid-Patienten in US-Spitälern um mehr als 114.200 auf ein Rekordhoch, wie aus Daten des Covid Tracking Project hervorging. Das Projekt wurde im Frühjahr beim Magazin "The Atlantic" begonnen und sammelt Daten zur Corona-Pandemie in den USA.

Our daily update is published. States reported 1.9 million tests, 242k cases, 3,438 deaths, and 114k people currently hospitalized with COVID-19 in the US. Both case and hospitalization counts from today are all-time highs. pic.twitter.com/6ZbWKOGATS — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) December 18, 2020

+++

08:30

In Deutschland ist eine grosse Mehrheit der Nutzer der Corona-Warn-App ist einer Umfrage zufolge offen für eine Lockerung des Datenschutzes für die Nachverfolgung der Infektionsketten. 80 Prozent derjenigen, die die App installiert haben, fänden das grundsätzlich gut, geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv hervor. Das sei eine Steigerung von zehn Prozent zum Vormonat. 16 Prozent lehnen dagegen eine Lockerung der Datenschutzanforderungen ab. Insbesondere die Befragten ab 60 Jahre (88 Prozent) sowie die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen (84 Prozent) befürworten eine Lockerung. Bei den 30- bis 44-Jährigen ist die Bereitschaft am geringsten.

+++

06:45

Bundesrat Alain Berset will offenbar die Gastronomiebetriebe ab kommenden Dienstag schliessen, dies berichten der "Blick" und der "Tagesanzeiger" übereinstimmend. Ausnahmen soll es für Take-Away-Betriebe geben. Der Beizen-Lockdown soll einen Monat dauern und bei günstiger Entwicklung sollen die Kantone entscheiden dürfen, ob sie die Restaurants trotzdem öffnen. Bersets Vorschlag sieht weiter vor, sämtliche Freizeitanlagen wie Museen, Bibliotheken und Kinos zu schliessen. Dazu soll es eine Ausnahmeregelung für die Bäckereien beim Sonntagsverkaufs-Verbot geben.

Am heutigen Freitag berät sich der Bundesrat. Gemäss Information des "Blick" geht es um folgende Punkte:

Beizen-Lockdown: Sämtliche Gastrobetriebe sollen ab Dienstag für einen Monat schliessen, auch in den Skigebieten – mit Ausnahmen für Take-aways, Lieferdienste sowie die Restauration für Hotelgäste.

Freizeitbetriebe schliessen: Freizeit- und Sportbetriebe sollen ebenfalls schliessen. Ebenso Museen, Galerien, Bibliotheken, botanische Gärten, Zoos und Casinos.

Laden-Kapazitäten: Die Läden bleiben offenbar vorerst wohl verschont. Insbesondere das Samstags-Verkaufsverbot ist praktisch vom Tisch. Unklar ist, ob noch weniger Kunden in die Läden dürfen. In diesem Punkt ist der Widerstand der Bürgerlichen gross.

Lex Gipfeli: Letzten Sonntag herrschte ein Gipfeli-Chaos. Viele Bäckereien hatten wegen des Sonntagsverkauf-Verbots geschlossen, andere nutzten die Take-away-Erlaubnis als Hintertürchen. Das machte Bundesrat Berset sauer. Dem Vernehmen nach soll nun mit einer "Lex Gipfeli" Klarheit geschaffen werden, bezüglich Sortiment soll es eine Erleichterung geben, damit jeder auch am Sonntag zu einem frischen Gipfeli kommt.

Homeoffice: Berset möchte, dass Risikopersonen das Recht auf Homeoffice bekommen, wie dies schon im Frühling der Fall war. Dagegen gibt es aber Widerstand von bürgerlicher Seite.

Verschärfungsmechanismus: Klären muss der Bundesrat auch, welche Richtwerte für den Verschärfungsmechanismus gelten sollen, wann die nächste Stufe gezündet werden soll. Berset will sich auf den Reproduktionswert und die Intensivbetten-Kapazität stützen. Dem Vernehmen nach soll es aber keinen starren Mechanismus geben, sondern verschiedene Indikatoren.

Kantons-Klausel: Für Kantone, welche das Infektionsgeschehen im Griff haben, soll es eine Ausnahmeklausel geben. Sinkt der Reproduktionswert in ihrem Kanton unter 0,9, dann sollen sie kantonale Erleichterungen beschliessen können.

+++

06:00

In Deutschland wurden in 33.777 neuen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt die Gesamtzahl auf 1.439.938 Positiv-Tests. Weitere 813 Menschen starben, die positiv getestet wurden. Insgesamt werden nun 24.938 Todesfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 184,8 von 179,2 am Vortag. Bund und Länder streben das Ziel von 50 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

7-Tage-Schnitt der #Corona-Fälle:

18,3% über Vorwoche Aktive Fälle:

11,8% über Vorwoche ➡️ Beide Kurven sind den 13. Tag in Folge im Plus. ➡️ Kurvenverläufe könnten allererstes Anzeichen der Abschwächung der Dynamik sein pic.twitter.com/7LGJHZnp0o — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) December 18, 2020

+++

05:15

Eine Mehrheit der Deutschen will die geltenden Corona-Schutzmassnahmen über Weihnachten beachten, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey berichten. Demzufolge geben rund 53 Prozent der Befragten an, die Regeln "sehr genau" einhalten zu wollen, 24 Prozent immerhin "eher genau".

+++

04:30

In den USA sind nach Reuters-Berechnungen mittlerweile in mehr als 17 Millionen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl der Fälle steigt demnach um knapp 240.000 auf 17,16 Millionen. Die Zahl der Fälle, in denen positiv getestete Menschen starben, erhöht sich um mindestens 3335 auf 311.102.

Zur Übersicht der weltweiten Verbreitung des Coronavirus von der Johns Hopkins University geht es hier.

+++

04:15

In China sollen bis zum Start der Reisehochsaison anlässlich des dortigen Neujahrsfests Anfang kommenden Jahres 50 Millionen gegen das Coronavirus geimpft werden, wie die Zeitung "South China Morning Post" berichtet.

+++

03:20

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am gestrigen Donnerstag innerhalb von 24 Stunden 5058 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 102 neue Todesfälle und 216 Spitaleinweisungen.

Am Mittwoch waren es 5625 Fälle gewesen. Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag für die PCR-Tests bei 16,8 Prozent und für die Schnelltests bei 12,9 Prozent. Im gleichen Zeitraum wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 4562,7 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie wurden in der Schweiz und in Liechtenstein 3'215 '236 Tests auf Sars-CoV-2 durchgeführt, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, wie das BAG weiter mitteilte. Insgesamt gab es 399'511 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus.

16'228 Personen mussten bisher wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung belief sich auf 5883.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich laut Angaben des BAG 30'185 Menschen in Isolation und 22'472 Menschen in Quarantäne. Zusätzlich befanden sich 275 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland heimgekehrt waren.

+++

03:15

Der US-Pharmariese Pfizer hat nach eigenen Angaben in Japan die Zulassung für seinen gemeinsam mit dem deutschen Partner Biontech entwickelten Corona-Impfstoff beantragt. In Grossbritannien und den USA wird dieser bereits verabreicht.

+++

03:00

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna beschlossen, wie die Zeitung "Financial Times" unter Berufung auf Personen, die dem Prozess nahestehen, berichtet. Es wäre damit die zweite in den USA verfügbare Corona-Impfung.

+++

02:10

In Brasilien urteilt der Oberste Gerichtshof, dass die Behörden den Bürgern Impfungen vorschreiben dürfen. Die Brasilianer könnten dazu "aufgefordert, aber nicht gezwungen" werden, befindet die Mehrheit der Richter. Wie genau die Verwaltung Impfungen durchsetzen darf, lässt das Urteil offen. Richter Ricardo Lewandowski führt darin lediglich aus, dass Impfverweigerer womöglich Sanktionen akzeptieren müssten, etwa ein Verbot der Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen oder des Aufenthalts an bestimmten Orten.

+++

+++

01:30

Der designierte US-Präsident Joe Biden ist nach Angaben einer Sprecherin negativ auf das Coronavirus getestet worden. Anlass für den Test war demzufolge, dass sich zuvor ein Berater Bidens mit dem Virus infiziert hatte. Der Berater habe nach Definition der Seuchenbehörde CDC nicht in engem Kontakt mit Biden gestanden, sagt die Sprecherin. (

+++

22:45

In Nordirland gilt ab dem 26. Dezember ein sechswöchiger Lockdown. Viele Menschen dürften den Schritt erwartet haben, sagt der Vize-Ministerpräsident der britischen Provinz, Michelle O'Neill. Das Gesundheitssystem dort ist stark belastet: In den vergangenen Tagen war auf Fernseh-Aufnahmen zu sehen, wie Patienten in Rettungswagen auf dem Parkplatz eines nordirischen Krankenhauses behandelt wurden.

+++

21:30

Portugal kündigt drastische Massnahmen zur Virus-Eindämmung auch zum Jahreswechsel an. Am Silvesterabend gelte ab 23.00 Uhr eine Ausgangssperre, sagt Ministerpräsident Antonio Costa nach Besprechungen mit seinen Ministern. Man müsse die Silvesterfeiern komplett unterbinden. Auch an den ersten drei Januar-Tagen gebe es Ausgangssperren.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)