Die französische Regierung will ihre Bürgerinnen und Bürger nach Skiferien im Ausland für sieben Tage in die Isolation schicken. Dazu würden Kontrollen an den Grenzen zur Schweiz und zu Spanien eingerichtet. Das bekräftigte Premierminister Jean Castex am Mittwoch.

Die Massnahme soll verhindern, dass sich die Franzosen in den geöffneten Wintersportorten des benachbarten Auslands mit dem Coronavirus Infizieren. Die Präfekten der Grenz-Departemente könnten die Isolation für Heimkehrer aus der Schweiz und Spanien verordnen, sagte der Premier.

Ski-Zoff mit Frankreich: Macron will Schweiz-Rückkehrer auf Corona testen! https://t.co/JT424EOxQD — BLICK (@Blickch) December 2, 2020

Betreiber von Restaurants, Läden und weiteren öffentlich zugänglichen Betrieben, die im Frühling wegen der Corona-Pandemie schliessen mussten oder eingeschränkt waren, erhalten keinen Teilerlass des Mietzinses. Das Schweizer Parlament hat das Geschäftsmietegesetz versenkt.

Nach dem Nationalrat lehnte am Mittwoch auch der Ständerat die Vorlage ab - mit 30 zu 14 Stimmen. Wie in der vorberatenden Rechtskommission setzte sich eine bürgerliche Mehrheit von SVP-, FDP- und CVP-Vertreterinnen und Vertreter durch. Sie entschied, nicht einmal auf das Geschäft einzutreten.

Noch im Sommer hatten die Räte zwei gleichlautende Motionen für einen Teilerlass der Geschäftsmieten knapp angenommen. Geplant war, dass Betreiber von Läden und Beizen für die Zeit des Lockdown in der ersten Corona-Welle nur 40 Prozent des Mietzinses hätten bezahlen sollen. 60 Prozent hätten die Vermieter tragen müssen.

Österreich verhängt für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten vom 7. Dezember bis zum 10. Januar eine zehntägige Quarantänepflicht. Ziel sei es, den Tourismus weitgehend einzudämmen, teilte die Regierung am Mittwoch in Wien mit. Österreich setze auf ein konsequentes Grenzregime, damit das Virus nicht durch Rückkehrer oder Touristen ins Land getragen werde, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Mittwoch in Wien.

Interpol warnt vor dem Verkauf falscher Impfstoffe durch Mafia-Organisationen. Eine entsprechende Mitteilung ging an die 194 Mitgliedsländer, wie die internationale Polizeibehörde bekanntgibt. Demnach planen Netzwerke organisierter Kriminalität, sich in die Impfstoff-Lieferketten einzuklinken. Dabei könnten gefälschte Heilmittel eine Rolle spielen, die große Risiken für Leib und Leben mit sich bringen.

BREAKING: INTERPOL has issued a global alert to law enforcement across its 194 member countries warning them to prepare for organized crime networks targeting #COVID19 vaccines, both physically and online. Details: https://t.co/okGpgNJpIy pic.twitter.com/LSKoEb2LHC — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) December 2, 2020

In Polen sind mittlerweile in mehr als einer Million Fällen Menschen positiv getestet worden. Nach Daten des Gesundheitsministeriums liegt die Zahl nun bei 1.013.747. Insgesamt starben bislang 18.208 Menschen, die positiv getestet wurden.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innert 24 Stunden 4786 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch 115 neue Todesfälle und 230 Spitaleinweisungen.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3'742. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 3'754, vor einer Woche bei 4'117.

Die Gelder für die Härtefall-Regelung sollen laut Nationalrat nicht präventiv auf eine Milliarde Fragen aufgestockt werden. Dies hat die grosse Kammer am Mittwoch beschlossen.

Bei den Corona-Geldern lehnte der Nationalrat mit 110 zu 78 Stimmen einen Minderheitsantrag von Céline Widmer (SP/ZH) ab, der verlangte, dass der Kredit für die kantonale Härtefall-Regelung von 680 Millionen Franken auf eine Milliarde Franken aufgestockt wird. Diese Forderung habe sie nicht erfunden, sagte Widmer, sondern es sei eine Forderung von vielen Wirtschaftsvertretern. SVP, Mitte und FDP lehnten den Vorschlag ab.

Finanzminister Ueli Maurer erklärte, die Rechnung für die 680 Millionen Franken sei mit den Kantonen gemacht worden. Die Kantone gingen davon aus, dass dieses Geld ausreiche. "Auf Vorrat müssten die Gelder nicht gesprochen werden", sagte er.

Der Konsumentenschutz beklagt die mangelnde Transparenz und Kundenfreundlichkeit, wenn es um die Rückerstattung von Skitickets im Falle einer coronabedingten Schliessung der Gebiete geht. Einige Wintersportorte bauten für die Kunden zu hohe Hürden ein. So sei eine Rückerstattung zum Teil nur möglich, wenn das gesamte Skigebiet behördlich geschlossen werde, teilte der Konsumentenschutz am Mittwoch mit. Bleibe nur ein einziger Schlepplift offen, bestehe kein Anrecht. Dies obwohl die Gesetzeslage eigentlich klar sei und den Kundinnen eine Rückerstattung zustehe, wenn die Gegenleistung nicht erbracht werde.

Forschende der Universität Bern haben in der Kulturschale einen Treffer für einen virushemmenden Wirkstoff gegen Sars-CoV gelandet. Der Weg für ein Medikament mit dem Wirkstoff ist laut dem Virologen Ronald Dijkman aber noch weit.

Weltweit suchen Wissenschaftler nach einem Heilmittel gegen Covid-19. Der grosse Durchbruch blieb bisher aus. Eine vielversprechende Idee ist, Wirkstoffe zu untersuchen, die bereits gegen andere Krankheiten zugelassen wurden oder in klinischen oder Laborstudien erforscht werden. Der Vorteil dabei ist, dass sie Corona-Patienten theoretisch schneller zu Verfügung stehen würden. Doch dafür müssen sie wirksam sein.

Die Notfallzulassung des Impfstoffes von Biontech und Pfizer in Grossbritannien erfüllt den Gesundheitsminister des Landes nach eigenen Worten mit Stolz. "Ich bin natürlich absolut begeistert von den Nachrichten", sagt Matt Hancock der BBC. "Ich bin sehr stolz darauf, dass Grossbritannien das erste Land auf der Welt ist, in dem ein klinisch zugelassener Impfstoff einsatzbereit ist."

"I'm very proud that the UK is the first place in the world to have a clinically authorised vaccine" Health Secretary Matt Hancock says he's "thrilled" the Pfizer/BioNTech coronavirus vaccine has been approved for widespread usehttps://t.co/5U6YDTyoou pic.twitter.com/IS7ckmPlmB — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 2, 2020

Nach der Notfallzulassung des Biontech-Impfstoffes in Grossbritannien sei auch in der Europäischen Union (EU) eine schnelle Genehmigung notwendig, sagt der französische Ministerpräsident Jean Castex dem Sender BFM TV. Er erwarte, dass dies noch im Laufe des Dezembers geschehe.

Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat nach Angaben des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff BNT162b2 erteilt. Damit bekommen die Briten früher grünes Licht für einen Impfstoff als die EU und die USA. Zudem ist es die erste Zulassung für BNT162b2 weltweit.

Die ersten Lieferungen sollen schon in wenigen Tagen im Vereinigten Königreich eintreffen, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. "Die erste Notfallzulassung für einen Covid-19-Impfstoff ist ein bahnbrechender wissenschaftlicher Meilenstein", hiess es.

Britain will be the first country to roll out a fully tested covid-19 vaccine. The Pfizer-BioNTech jab could be deployed in less than a week https://t.co/PsJ42OhW0C — The Economist (@TheEconomist) December 2, 2020

Die Schweiz gerät im Ski-Streit zunehmend unter internationalen Druck. Jetzt ruft die bayerische Landesregierung die Bürgerinnen und Bürger des Freistaats dazu auf, auf Ski- und Winterurlaub in Risikogebieten wie der Schweiz zu verzichten.

Nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel empfiehlt die bayerische Landesregierung, jegliche Reiseaktivitäten, die nicht unbedingt nötig seien, auf ein Minimum zu reduzieren. "Verzichten Sie auf Skiurlaub in der Schweiz.", sagt ein Sprecher.

Zuvor richtete sich bereits Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit deutlichen Worten an jene Länder, die ihre Skigebiete offenhalten wollen. Wenn es Länder gebe, die ihre Skigebiete offenhalten, so Macron, werde man Kontrollmassnahmen haben, um die Franzosen davon abzuhalten, sich in diese Gebiete zu begeben. Während Deutschland und Italien sich für eine Öffnung erst nach Neujahr aussprechen, wollen Österreich und die Schweiz, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, ihre Skigebiete gänzlich geöffnet halten.

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 487 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist ein neuer Rekord seit Beginn der Pandemie, wie aus den RKI-Zahlen hervorgeht. Der bisherige Höchstwert war am Freitag mit 426 Todesfällen erreicht worden. Insgesamt wurden binnen 24 Stunden 17.270 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind rund 1400 weniger als in der Vorwoche, in der am Mittwoch 18.633 neue Fälle hinzukamen.

Die Zahl der dem RKI gemeldeten #Corona-Fälle in betrug gestern 17.270. 7% weniger als am vorigen Dienstag der 7-Tage-Schnitt fällt auf 17.632 und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 5. November@welt pic.twitter.com/5vcfKWavWD — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) December 2, 2020

Gestern informierte der Bund an einer Medienkonferenz über die Corona-Impfungen in der Schweiz. Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle vom BAG, hofft, dass sich im ersten Trimester – also bis April 2021 – "alle Personen impfen lassen können, die dies wollen", wie an der Medienkonferenz sagte. Zu Beginn sollen Kinder nicht geimpft werden.

Man stehe in Kontakt mit drei Impfstoffherstellern und man habe mit Astra Zeneca, Moderna und Pfizer Verträge für insgesamt 13 Millionen Dosen abgeschlossen, so Masserey weiter. Damit könne man über sechs Millionen Personen impfen, denn es brauche es zwei Dosen. Die Impfungen werden gratis, aber nicht obligatorisch sein, sagte Masserey. Sie rüffelte auch die Politik, weil es im Ständerat ein Blasmusik-Intermezzo für anlässlich des Geburtstages von Ueli Maurer gab: "Das ist keine besonders gute Idee, aber ihre eigene Verantwortung", sagte Masserey. Mit Blick auf die Weihnachts- und Neujahrsferien müssten die Fallzahlen stärker sinken, sagte Virginie Masserey weiter.

Laut Claus Bolte, Leiter des Bereichs Zulassung bei Swissmedic, kann man noch keinem Impfstoff die Zulassung erteilen. Es fehlten Unterlagen zur Qualität und zur Sicherheit in klinischen Studien. "Je mehr Impfstoffe wir haben und je unterschiedlicher sie sind, umso besser für die Bevölkerung", sagte Bolte zu den Impfstoffen. Der eine Impfstoff wirke bei gewissen Personen möglicherweise besser als bei anderen.

Zuerst sollen besonders gefährdete Personen geimpft werden, dann auch das Gesundheitspersonal, welches diese betreut, sagte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Herdenimmunität sei kein Ziel, sondern der Schutz vor schwerer Krankheit und tödlichen Folgen, denn es ist noch nicht klar, wie lange die Impfung wirke.

Die Schweizer Armee lagert die Impfstoffe der Eidgenossenschaft in gut geschützten Infrastrukturen der Armee, sagte Daniel Aeschbach, Chef der Armeeapotheke. Die Armee werde die Impfstoffe auch verteilen.

Im Zentrum der Impfungen stehen Impfzentren, aber auch mobile Impfstationen, sagte Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte. Die Kantone wollen auf Anfang Jahr parat sein. Man wolle rasch impfen können, sobald der Impfstoff vorhanden sei.

Hier der Livestream zur Medienorientierung vom 1. Dezember als Replay:

Die US-Gesundheitsbehörde CDC will nach Angaben eines Regierungssprechers in Kürze die empfohlene Dauer der Selbstisolation nach einem möglichen Kontakt mit einer infizierten Person auf zehn Tage verkürzen. Mit Vorlage eines negativen Testergebnisses könne die Quarantäne auch bereits nach sieben Tagen beendet werden. Derzeit liegt die Empfehlung der CDC noch bei 14 Tagen.

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am gestrigen Dienstag innert 24 Stunden 3802 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss einer Mitteilung vom Dienstag 107 neue Todesfälle und 226 Spitaleinweisungen.

Die neuen Corona-Fallzahlen vom BAG werden gegen den Mittag erwartet.

Die USA will nach dem Vorliegen eines Impfstoffes so schnell wie möglich alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens impfen können. Die US-Bundesstaaten gingen davon aus, dass sie ihre Beschäftigten im Gesundheitswesen innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der ersten Lieferungen eines Covid-19-Impfstoffs impfen können, sagt Dr. Nancy Messonnier, Direktorin des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen der CDC.

US-Präsident Donald Trump will innerhalb von 24 Stunden nach der Zulassung eines Impfstoffes einen Gipfel mit Spitzen aus Politik, Wirtschaft, Militär und Wissenschaft ausrichten. Dies erklärt sein Sprecher Brian Morgenstern. Dem Sender Stat News zufolge soll das Treffen am Dienstag kommender Woche stattfinden. Das Transportunternehmen UPS bestätigte eine Teilnahme. Die US-Arzneimittelbehörde FDA lehnt eine Stellungnahme ab.

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich bleibt mit 8083 den dritten Tag in Folge unter der Schwelle von 10.000 Fällen. Dies war zuletzt Mitte September der Fall. Der Sieben-Tage-Durchschnitt bei neuen Todesfällen liegt mit 467 auch erstmals seit mehr als drei Wochen unter dem Wert von 500. Insgesamt sind damit 2,2 Millionen Infektionen und 53.506 Todesfälle verzeichnet.

In den USA ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde CDC binnen eines Tages um 152.022 auf 13.447.627 gestiegen. Die Zahl der Toten erhöhte sich demnach um 1251 auf 267.302.

