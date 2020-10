16:25

US-Präsident Donald Trump hat nach Aussage von US-Finanzminister Steven Mnuchin "sehr leichte" Covid-19-Symptome. Er werde den Präsidenten im Laufe des Tages über die Verhandlungen mit dem Kongress über ein neues Corona-Hilfspaket unterrichten, sagte Mnuchin am Freitag bei einem Industrie-Gipfel. Zuvor hatten die Nachrichtenagentur AP und die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf Insider von leichten Symptomen berichtet. Trump hatte in der Nacht einen positiven Test auf Twitter bekanntgeben.

15:00

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs in der Welt haben US-Präsident Donald Trump Genesungswünsche zukommen lassen, nachdem dieser positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Nun hat sich auch sein Herausforderer im Präsidentschaftswahlkampf zu Wort gemeldet. Der Demokrat Joe Biden erklärte, er werde weiter für die Gesundheit und Sicherheit seines Kontrahenten und dessen Familie beten.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

14:30

Präsident Trump sei nicht arbeitsunfähig, erklärte ein Mitarbeiter des Präsidialamtes. Er werde von seiner Residenz aus arbeiten. Auch Vizepräsident Mike Pence werde seine Aufgaben in seinem Wohnsitz wahrnehmen. Die Stäbe der beiden Männer würden getrennt. Pence und seine Frau sind negativ auf eine Infektion getestet worden. Das teilt der Sprecher des Vizepräsidenten mit.

12:15

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag 552 Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Sechs Personen mussten ins Spital eingewiesen werden.

Es gab keinen neuen Todesfall, wie das BAG am Freitag mitteilte. Am Donnerstag waren 550 neue Ansteckungen gemeldet worden, am Mittwoch 411 und am Dienstag 225. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 54'384 laborbestätigte Fälle.

2.10.2020, 8 Uhr Neu* Total seit Beginn

der Epidemie Laborbestätigte Infektionen 552 54'384 Hospitalisierungen 6 4890 Todesfälle 0 1784 Covid-19-Test 11 415 1'391'498

Chart: Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Seit Anfang der Pandemie mussten 4890 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung blieb mit 1782 gleich wie am Donnerstag.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'391'498 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Gegenüber Donnerstag wurden dem BAG 11'415 neue Tests gemeldet. Bei 4,6 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung waren am Freitag nach Angaben des BAG 1912 Personen in Isolation und 5454 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 11'117 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

Neue Zahlen zum Coronavirus werden vom BAG erst am Montag veröffentlicht. Vor zwei Wochen hatte das BAG bekannt gegeben, dass es die neuen Zahlen nur noch von Montag bis Freitag mitteilt.

11:05

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyeusus, sendet seine "besten Wünsche" an Trump und dessen Frau Melania. Zudem hoffe er auf "eine vollständige und schnelle Genesung", twittert Ghebreyeusus. Trump hat die WHO mehrfach für deren Umgang mit der Pandemie kritisiert. Zudem droht er damit, dass die USA die in Genf sitzende Organisation verlassen und sämtliche finanzielle Unterstützung streichen werde, weil die WHO zu enge Beziehungen zu China unterhalte.

10:30

Russlands Präsident Wladimir Putin wünscht Trump eine schnelle Genesung, wie der Kreml erklärt. Zugleich kündigt das Präsidialamt an, dass sich Putin gegen das Coronavirus impfen lassen werde. Russland hat nach eigenen Angaben bereits einen wirksamen Impfstoff entwickelt, was von internationalen Experten allerdings angezweifelt wird.

09:45

Die staatliche chinesische Zeitung "China Daily" nennt Trumps positiven Test eine weitere Erinnerung, dass sich das Virus ausbreitet "selbst während Trump verzweifelt versucht hat zu suggerieren, dass es keine Gefahr mehr darstellt". Trump, sein Wahlkampfteam und das US-Präsidialamt hätten von Anfang "die Gefahr heruntergespielt und sich geweigert, die grundsätzlichten öffentlichen Gesundheitsrichtlinien zu befolgen", heißt es in dem englischsprachigen Blatt weiter.

Das britische Kabinettsmitglied Robert Jenrick wünscht den Trumps gute Besserung. "Wir wissen wie es ist, in unserem Fall war es ein Premierminister, der positiv auf Covid-19 getestet wurde", sagt der Wohnungsbau-Minister. Er weist auf "ein sehr klares Protokoll" in den USA bezüglich des Vize-Präsidenten hin, "sollte das notwendig werden". Der britische Premierminister Boris Johnson war an Covid-19 erkrankt.

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel schickt Genesungswünsche per Twitter. Alle kämpften weiter gegen das Virus, jeden Tag - "egal wo wir leben."

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight. Everyday. No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB — Charles Michel (@eucopresident) October 2, 2020

07:00

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte Trump in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) auf Twitter mit.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

"Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen", schrieb Trump in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) auf Twitter. Die USA befinden sich auf der Zielgeraden zur Wahl am 3. November, bei der sich Trump um eine zweite Amtszeit bewirbt.

Kurz zuvor hatte Trump bestätigt, dass seine enge Beraterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet wurde. Im Umfeld von Trump hat es schon früher Corona-Infektionen gegeben. Hicks verbringt allerdings viel Zeit mit Trump und First Lady Melania.

Die Beraterin war übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland gereist, wo Trump mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden aufeinandertraf. Am Mittwoch reiste sie mit zu einem Wahlkampfauftritt nach Minnesota.

06:30

Trotz vereinzelter Kritik steht eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung hinter der Corona-Politik des Bundes. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Tamedia und "20 Minuten" bei gut 15'000 Teilnehmenden hervor.

Demnach halten 53 Prozent der befragten Personen die Massnahmen des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus für angemessen. Die Gruppe jener, die die Massnahmen zu streng oder eher zu streng finden, ist mit 21 Prozent etwa gleich gross wie jene Gruppe, die sich schärfere Massnahmen wünschen würde (24 Prozent).

Seit April, als sich die Schweiz im Lockdown befand, hat sich die Einschätzung der Bevölkerung nur wenig verändert, wie aus der Ende September durchgeführten Befragung weiter hervorgeht. Damals bezeichneten 58 Prozent der befragten Personen die Massnahmen des Bundes als angemessen.

06:05

Das Robert-Koch-Institut meldet 2673 Neuinfektionen in Deutschland. Die Gesamtzahl der positiv auf Covid-19 Getesteten liegt laut RKI jetzt bei 294.395. Die Zahl der Toten steigt demnach um acht auf nunmehr 9508.

05:00

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am gestrigen Donnerstag 550 Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Zudem registrierte das Amt einen neuen Todesfall. 18 Personen mussten ins Spital eingewiesen werden.

Am Mittwoch wurden 411 Neuansteckungen registriert, am Dienstag 225. Am Montag hatte das BAG die Zahlen für das ganze Wochenende und den Freitag bekanntgegeben. Insgesamt waren für diese drei Tage 782 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Schweiz und in Liechtenstein gemeldet worden.

Die heutigen Zahlen des BAG werden gegen 12:30 Uhr erwartet.

04:45

US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania begeben sich in Quarantäne. In der Selbisolation wollten der Republikaner und seine Gattin auf das Ergebnis ihrer Corona-Tests warten, schrieb Trump auf Twitter. Zuvor hatte Trump in einem Interview mit "Fox News" mitgeteilt, dass seine Beraterin Hope Hicks positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

President Trump says he and the first lady will begin the “quarantine process” after top aide Hope Hicks tests positive for Covid-19. https://t.co/bbKb1k9J9F pic.twitter.com/hsSXmcxRLi — CNN (@CNN) October 2, 2020

02:30

In Mexiko sind mittlerweile mehr als 78.000 Menschen gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Zahl der Todesfälle stieg nach Daten des Gesundheitsministeriums um 432 auf 78.078. Die Zahl der Positiv-Tests in Mexiko legte um 5099 auf 748.315 zu.

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 34,12 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und 1,014 Millionen sind gestorben. Die USA bleiben mit rund 7,2 Millionen bestätigten Fällen und 207.000 Toten das am stärksten betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

01:30

Beim US-Onlinehändler Amazon haben sich in diesem Jahr rund 19'000 US-Mitarbeiter mit Kundenkontakt mit dem Corona-Virus infiziert. Dies seien 1,44 Prozent der Beschäftigten in dem Bereich und in Amazons Lebensmittel-Läden "Whole Foods Market".

Die Zahl sei deutlich niedriger als erwartet, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Amazon war wiederholt aufgefordert worden, sich dazu äussern, wie viele seiner "frontline workers" in den USA sich mit dem Virus angesteckt hätten. Den Zählungen zufolge wurden zwischen dem 1. März und dem 19. September 19'816 der rund 1,372 Millionen Beschäftigten positiv getestet.

Amazon forderte andere Unternehmen auf, ebenfalls Daten dazu vorzulegen. Der Online-Händler hat in der Virus-Krise versucht, seine Geschäfte nicht herunterzufahren, um die Kundennachfrage zu bedienen, die es während des Lockdowns mit vielfach geschlossenen Läden gab. Amazon hatte dabei auf verschiedene Massnahmen gesetzt, um seine Mitarbeiter zu schützen - unter anderem durch Temperaturchecks und den Einsatz von Software zum Einhalten von Abstands-Regeln.

Nearly 20,000 Covid-19 cases among Amazon workers https://t.co/tRjJrVWlih — BBC Business (@BBCBusiness) October 2, 2020

00:30

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 36.157 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 4,847 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 728 auf 144.680 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Brazil is sounding the alarm on a sudden rise in coronavirus cases in hotspots that had long thought the worst was over https://t.co/LtyHZe6uTe — Bloomberg (@business) October 1, 2020

20:25

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat mit einer Überprüfung des sogenannten Oxford-Impfstoffs gegen Covid-19 begonnen. Es ist das erste Mal, dass dies in der Europäischen Union bei einem Corona-Impfstoff geschieht. Der Impfstoff ist von dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt worden. Die EMA warnte am Donnerstag vor voreiligen Schlüssen: Dies bedeute noch nicht, dass der Impfstoff schon als wirksam und sicher eingeschätzt werden könne. Das müsse sich jetzt in der Überprüfung erst noch zeigen.

EMA starts the 1st rolling review for a #COVID19vaccine! We will evaluate a 1st batch of data coming from lab studies. Much of evidence on the #vaccine’s safety & effectiveness is still to be submitted. https://t.co/Hb9Zpz5RXX#COVID19 #UnitedAgainstCoronavirus pic.twitter.com/5ntMOou8Ah — EU Medicines Agency (@EMA_News) October 1, 2020

