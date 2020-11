11:40

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 8782 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert. Dies geht aus den heute Montag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Die Anzahl durchgeführter Tests liegt bei 54817. Daraus ergibt sich eine Positivitätsrate von 16Prozent.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3817. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 3956, vor einer Woche bei 4340.

Zudem wurden 399 neue Spitaleinweisungen und 195 neue Todesfälle gemeldet.

11:30

Laut Caritas Schweiz verschärft die Corona-Krise die Armut in der Schweiz. Das Hilfswerk fordert deshalb Bund und Kantone auf, gesamtschweizerisch Direktzahlungen basierend auf dem System der Ergänzungsleistungen einzuführen.

11:00

"Corona-Pandemie" ist das Wort des Jahres 2020. Diese Entscheidung habe eine Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) getroffen, teilt die GfdS in Wiesbaden mit. Das intensive Leben mit dem Virus in diesem Jahr zeigt sich auch bei anderen Begriffen in den Top-Ten. Auf Platz zwei kommt "Lockdown", auf Platz fünf "AHA" (Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske) und Platz sieben "Triage" - also die Entscheidung etwa in Krankenhäusern, welcher Patient am dringendsten behandelt werden muss. Auf Rang acht folgen die "Geisterspiele" - etwa in der Fussball-Bundesliga ohne Publikum - und auf Rang zehn kommt der Gruss "Bleiben Sie gesund!".

10:05

Die Intensivmediziner warnen vor der wachsenden Gefahr einer Überforderung der deutschen Kliniken in der Corona-Krise. Pro Krankenhaus seien im Schnitt deutschlandweit jetzt nur noch drei Intensivbetten frei, teilt der Arbeitskreis Intensivmedizin der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) mit. "Wir sind in einer absoluten Ausnahmesituation, die wir in der Geschichte der Intensivmedizin so noch nie erlebt haben", sagt DGAI-Sprecher Gernot Marx.

09:35

Im Monat Oktober hat es in der Schweiz trotz Corona-Krise deutlich weniger Konkurse gegeben als noch im Vorjahr. Einen Zuwachs verzeichneten demgegenüber die Firmengründungen.

07:15

Wegen der Corona-Pandemie könnte es der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge in diesem Jahr Zehntausende zusätzliche Todesfälle durch Malaria geben.

06:50

Für den österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz führt mittel- und längerfristig kein Weg um Massenimpfungen herum. Das sagt der Kanzler im Gespräch mit der Grazer "Kleinen Zeitung".

Dabei ist Kurz überzeugt: Die Rückkehr zu einem normalen Leben hängt auch von der Impfbereitschaft der Bevölkerung ab. Dies, während etwa in der Schweiz die Impfbereitschaft abnimmt. Laut einer vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Auftrag gegebenen Studie ist nicht einmal die Hälfte der Befragten bereit, sich impfen zu lassen. Die tiefe Impfbereitschaft im Land, so heisst es, sei "problematisch".

06:00

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte telefonisch über die Situation der Skigebiete während der zweiten Corona-Pandemie-Welle gesprochen. Der Dialog und die Suche nach Lösungen würden weitergeführt.

05:50

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Anstieg der Positiv-Tests in Deutschland um 11'169 auf über 1,053 Millionen. Tags zuvor waren 14'611 gemeldet worden. Die Zahl gestorbenen Menschen, die positiv getestet wurden, erhöht sich um 125 auf 16'248.

04:20

Die US-Seuchenzentren CDC geben 143'333 neue Positiv-Tests und 1210 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt mehr als 13,14 Millionen Infektionen und 265'166 Tote verzeichnet.

22:50

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigt an, dass Bayern stichprobenartig aus Österreich zurückkehrende Skifahrer überprüfen wird. Hintergrund ist der Plan, dass Personen, die im Ausland Ski fahren, künftig nach der Rückkehr 14 Tage in Quarantäne müssen. Es dürfe kein zweites Ischgl geben, sagt der CSU-Politiker in der ARD in Anspielung auf den österreichischen Skiort, der Anfang des Jahres als Corona-Hotspot galt.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller kündigt an, dass Berlin Hotels und Pensionen nutzen will, um die strikte Einhaltung von Quarantäne durchzusetzen. Damit solle auch sichergestellt werden, dass anders als in beengten Wohnverhältnissen weniger Ansteckungen stattfinden, sagt der SPD-Politiker in der ARD.

