06:30

Das Bundesramt für Gesundheit gibt am frühen Nachmittag, wie immer am Montag, die Corona-Zahlen für die letzten drei Tage bekannt. Die Vergleichszahlen zum letzten Montag: Vor einer Woche wurden 6832 neue Ansteckungen und 117 Spitaleinweisungen gemeldet.

+++

+++

06:15

Die neuen Vorgaben zur erweiterten Zertifikatspflicht sind heute in der Schweiz in Kraft getreten. Besucherinnen und Besucher von Fitnesscentern, Restaurants, Kinos oder Clubs müssen ein Zertifikat vorweisen, das zeigt, dass sie genesen, geimpft oder getestet sind. Die erweiterte Zertifikatspflicht gilt vorerst bis zum 24. Januar 2022, kann vorher, je nach Pandemiesituation, aber aufgehoben werden. Gäste ohne Zertifikat müsssen eine Busse bis 100 Franken zahlen, Wirten oder Fitnesscenter-Betreiber drohen Bussen bis zu 10'000 Franken und im Extremfall die Schliessung.

+++

06:00

Bundesrat Ueli Maurer hat an einer SVP-Veranstaltung ein T-Shirt der "Freiheitstrychler" übergezogen und sich damit Kritik wegen Verletzung des Kollegialitätsprinzips in der Regierung eingehandelt. Die Zentralschweizer Treichelschwinger gelten als ausgesprochene Kritiker der vom Gesamtbundesrat beschlossenen Corona-Massnahmen. Fotos des Finanzministers im weissen T-Shirt mit dem Logo der "Freiheitstrychler" kursierten am Sonntag in mehreren sozialen Medien. Aufgenommen worden waren sie gleichentags an einem Ortsparteianlass der SVP Wald auf einem Bauernhof im Zürcher Oberland.

In den sozialen Medien wurde der Auftritt des Bundesrats teils harsch kritisiert. "Untragbar", "Spalten auf höchster Ebene" und "Rücktritt jetzt", kommentierten Menschen im Kurznachrichtendienst Twitter. Andere verteidigten den 60-jährigen Bundesrat als "senkrecht". Maurers Finanzdepartement nahm den Auftritt "zur Kenntnis", wie eine Departementssprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. "Wir kommentieren das nicht."

Die "Freiheitstrychler" traten im Herbst 2020 erstmals in Erscheinung. Sie wehrten sich gegen die Corona-Massnahmen des Bundes und marschierten an teils unbewilligten Demonstrationen mit. Gegründet wurde die Gruppierung mit Sitz Altendorf SZ laut eigenen Angaben, um sich für verfassungsmässige Rechte einzusetzen.

Ueli Maurer posiert mit Shirt der Freiheitstrychler - BLICK https://t.co/TMnLKblDBc — Politikfragen (@Politikfragen) September 12, 2021

+++

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 5511 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 762 mehr als am Montag vor einer Woche, als 4749 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 81,9 von 80,2 am Vortag. Zwölf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 92'618. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,08 Millionen Corona-Tests positiv aus.

+++

01:00

Der Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung wird in England doch keine Voraussetzung für den Zugang zu Nachtclubs und grösseren Veranstaltungen. Die britische Regierung hat entsprechende Pläne verworfen, wie Gesundheitsminister Sajid Javid am Sonntag der BBC sagte. Man habe sich diese Idee ausgiebig angeschaut, werde solche Pläne aber nicht weiter verfolgen.

Die Regierung hatte zwischenzeitlich geplant, eine Nachweispflicht für den Landesteil England ab Ende des Monats einzuführen. Dann hätte nur in Clubs oder zu Grossveranstaltungen gehen können, wer doppelt geimpft ist. Viele Abgeordnete auch der Regierungspartei von Premierminister Boris Johnson stemmten sich aber gegen diese Pläne.

+++

00:30

Der Kanton Bern ist wegen tiefer und offensichtlich falscher Fallzahlen bei Corona-Tests in den Schulen in die Kritik geraten. Bereits im Frühsommer hatte der Kanton Bern erklärt, er werde die Massentests an den Schulen auch noch drei Wochen lang nach den Sommerferien durchführen und dann entscheiden, welche Strategie er für die Schulen einschlägt. Bei tiefen Fallzahlen werde man die Massentests aufgeben, hiess es seinerzeit.

Die Ergebnisse der Massentests zeigten dann tiefe Fallzahlen, auf die Massentests an den Schulen wurde verzichtet. Die ZAhlen waren aber derart tief, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hellhörig wurde. Es wies den Kanton Bern an, Tests nicht nur im Labor in Münsingen, sondern auch an zwei weiteren Labors auswerten zu lassen. Dort ergaben sich in der dritten Woche nach Schulbeginn deutlich höhere Fallzahlen, wie aus einer im "SonntagsBlick" abgedruckten Tabelle hervorgeht.

Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) trat mit diesem Befund nicht an die Öffentlichkeit und handelt sich damit nun Kritik ein. Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und -ärzte, sagt: "Natürlich gehören Fehler zur Praxis und es ist richtig, ihnen nachzugehen. Ebenso wichtig ist es aber, die Fehler anschliessend auch bekannt zu geben. Das ist eine Frage der Transparenz", wird Hauri im "SonntagsBlick" zitiert.

+++

+++

+++

