07:00

Der Nationalrat debattiert am Montag über die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes. Den Antrag der Wirtschaftskommission, den 22. März als Öffnungsdatum ins Gesetz zu schreiben, dürfte wegen fehlender Unterstützung von FDP und Mitte nicht durchkommen.

Die Forderung der Wirtschaftskommission, ein fixes Öffnungsdatum ins Gesetz zu schreiben, hatte die erste Sessionswoche geprägt. Am vergangenen Mittwoch wurden dem brisanten Vorschlag allerdings die Zähne gezogen. Die Kommission brachte eine dringliche Erklärung im Rat durch, die das Anliegen aufnahm. Die Erklärung ist rechtlich nicht bindend und zwingt den Bundesrat anders als ein Gesetz nicht zum Handeln. Bei der FDP und der Mitte ging nach der verabschiedeten Erklärung aber niemand mehr davon aus, dass eine Mehrheit ihrer Fraktion das vorgeschlagene Datum ins Gesetz schreiben will.

+++

06:00

Die Augen richten sich auf die gesamtschweizerischen Fallzahlen für das Wochenende, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) voraussichtlich zwischen 13 und 14 Uhr publizieren wird. Vergangenen Montag waren 2560 Fälle gemeldet worden. Auch die Woche hindurch blieben die Fallzahlen tief.

Der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen lag am Freitag bei 1051. Am Donnerstag hatte dieser Schnitt noch bei 1029 gelegen, eine Woche davor bei 1022.

+++

Aussergewöhnlicher «Tag der Kranken»: Ich denke an die Betroffenen mit oder ohne Coronavirus und ihre Familien; ich danke den Pflegenden, den Ärzten und auch den Angehörigen. pic.twitter.com/mA1oae1AnX — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 7, 2021

+++

05:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 5011 Neuinfektionen für Deutschland. Das sind rund 280 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag auf 68,0 von 66,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 34 weitere Menschen starben dem RKI zufolge in Verbindung mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden auf 71'934. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,505 Millionen Infektionen in Deutschland bestätigt.

+++

04:30

Neuseeland stockt die Bestellung des Impfstoffes der Partner BioNTech und Pfizer um weitere 8,5 Millionen Einheiten auf. "Dies bringt unsere gesamte Bestellung auf 10 Millionen Dosen oder genug für 5 Millionen Menschen, um beide Impfungen zu erhalten, die benötigt werden, um vollständig gegen Covid-19 geimpft zu sein," teilt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern mit. Die Entscheidung für das Vakzin als Hauptimpfstoff des Landes sei gefallen, nachdem eine Studie eine 95-prozentige Wirksamkeit belegt habe. Neuseeland rechne in der zweiten Jahreshälfte mit den zusätzlichen Einheiten.

+++

00:30

Der Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johson & Johnson könnte noch im März für die Europäischen Union (EU) zugelassen werden. Am 11. März werde die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) das Vakzin für die Verwendung in der EU überprüfen, teilt EMA-Vorstandschefin Christa Wirthumer-Hoche in einer Talkshow des österreichischen Senders ORF mit. "Wir erwarten eine positive Bewertung und dass die EU-Kommission die Zulassung schnell erteilt." Für eine Genehmigung des russischen Impfstoffs Sputnik V lägen hingegen noch keine ausreichenden Daten vor. "Deshalb würde ich dringend davon abraten, eine nationale Notfallzulassung zu erteilen", erklärt Wirthumer-Hoche.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)