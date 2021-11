07:00

Während Österreich vor neuen Lockdowns steht und Deutschland die Schraube erneut anzieht, verzichtet die Schweiz vorerst auf neue Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Auch in der Schweiz geht die dumpfe Vorahnung herum, dass es wieder zu Homeoffice-Anordnungen und weiteren Massnahmen bis hin zu neune Kontaktbeschränkungen und Shutdowns kommt. Medien werfen dem Bund und den Kantonen derweil vor, bis zur Abstimmung über das Covid-Gesetz am 28. November zu warten.

Doppelt so viele Ansteckungen wie im Rest der Schweiz: Diese fünf Kantone sind die Corona-Hotspots https://t.co/AnJaxPOD2l — Blick (@Blickch) November 18, 2021

Dem Bundesrat gelegen kommen könnte dabei, dass die Fallzahlen zwar steigen, aber noch nicht die Rekordlevels vom November 2020 erreicht haben. Dies dürfte allerdings laut den Modellierungen der Wissenschafts-Taskforce in ein bis zwei Wochen eintreten. Auch die Hospitalisierungen steigen an.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 6017 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit lag der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 4274. Am Mittwoch lag dieser Schnitt noch bei 3970, vor einer Woche bei 2931.

Die Politik wartet ab. Nach dem Treffen mit den Gesundheitsdirektoren traten Bundesrat Alain Berset und der Basler Regierungsrat Lukas Engelberger am Donnerstag vor die Medien.

Gesundheitsminister Alain Berset gab zuerst eine Einschätzung der Lage ab. Er sagt, die Neuansteckungen und auch die Zahl der Spitaleintritte nehmen zu, die Zahl der IPS-Fälle aber nur sehr leicht. Dennoch seien Bund und Kantone überzeugt, dass es derzeit keine neuen Massnahmen braucht. Wenn sich alle an die geltenden Vorsichtsmassnahmen - Maske, Handhygiene und Abstand - hielten, reiche das nach aktueller Einschätzung, um eine Überlastung der Spitäler zu verhindern. Und er rief nochmals zur Impfung auf. Denn diese schütze am besten.

"Das Problem sind die Jungen", so Berset. Doch hätte die Infektion meist keine schweren Folgen. Darum sehe man derzeit von Verschärfungen ab. "Wir sind auch generell skeptisch gegenüber Verschärfungen." Solange keine Überlastung des Spitalwesens drohe, solle das so bleiben, versprach er. Doch auch er erinnert noch einmal an die Impfung: Je höher die Durchimpfungsrate, desto geringer das Risiko für Verschärfungen.

"Wir stehen am Anfang einer Bewährungsprobe", sagte der Basler Regierungsrat Lukas Engelberger . In den kommenden Wochen werde sich zeigen, ob die Impfquote und der Massnahmen-Mix reiche, um die Belastung des Gesundheitswesens erträglich zu halten. Der Blick nach Österreich und Deutschland mahne zu einer grossen Vorsicht. Die Kantone würden sich aber Gedanken machen, in Spitälern, Heimen und Schulen die Schutzvorkehrungen zu erhöhen.

Wenn die Kantone selbst verschärfen können: Droht dann nicht wieder ein Flickenteppich ? Es brauche sicher eine Koordination unter den Kantonen. Doch bestimmte Regelungen könnten die Kantone allein entscheiden, so Berset. Engelberger fügte hinzu: Jeder Kanton sei ja auf seinem Territorium verantwortlich. "Sie werden also kantonale Unterschiede sehen, etwa im Bildungsbereich."

2G sei kein Thema, sagte Lukas Engelberger. Aktuell diskutierten die Kantone im Rahmen von 3G. Dies könnte man noch verschärfen - also beispielsweise auf mehr Orte ausdehnen. Auch Berset sagte, er wolle bei 3G bleiben.

Die Medienkonferenz kann hier nochmal angesehen werden:

Der 7-Tage-Schnitt der neuen #Corona-Fälle liegt nun bei 43.629. Das sind 138% mehr als heute vor einem Jahr, Tenzdenz: weiter steigend.@welt pic.twitter.com/fev7jOr018 — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) November 19, 2021

04:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 52'970 Positiv-Tests binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind 4330 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 48'640 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 340,7 von 336,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

201 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 52'970. Insgesamt fielen in Deutschland bislang knapp 5,25 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Angesichts ungebremst steigender Infektionszahlen warnen unterdessen Krankenhäuser in Bayern vor einer unmittelbar drohenden Überlastung der Intensivstationen und fordern deutlich härtere Kontaktbeschränkungen. "Die aktuelle Lage ist so dramatisch, wie sie noch nie in der gesamten Pandemie-Zeit in Bayern war", sagt der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft Roland Engehausen der "Augsburger Allgemeinen" einem Vorabbericht zufolge.

Aufgrund mangelnder Kapazitäten in bayerischen Kliniken müssten sogar Krebsoperationen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Auch die Verlegung von Patienten in angrenzende Bundesländer werde schwieriger. Derzeit steigt die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Bayern jede Woche um etwa 30 Prozent.

Knallhart-Plan von Heil - 3G im Job – sonst 25 000 Euro Strafe https://t.co/0YXYFHEo2G — BILD (@BILD) November 18, 2021

19:05

Bund und Länder in Deutschland haben sich auf umfassende Schritte zur Eindämmung der eskalierenden Coronavirus-Pandemie in Deutschland verständigt. So soll es künftig flächendeckende 2G-Regeln geben, die an einen Schwellenwert der Krankenhauseinweisungen gebunden werden, wie aus dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom Donnerstag hervorgeht. Zudem soll es eine Teil-Impfpflicht für Beschäftigte in der Medizin und der Pflege geben, die mit gefährdeten Personen zusammenkommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nach dem Spitzengespräch mit den Ländern, es herrsche eine besorgniserregende Situation. "Wir könnten besser dastehen, wenn die Impflücke nicht so gross wäre." Es sei aber nie zu spät, sich impfen zu lassen.

Vizekanzler Olaf Scholz hält es für notwendig, bis Jahresende bis zu 30 Millionen Bürger und Bürgerinnen zu impfen, besonders mit Auffrischungsimpfungen. Dafür sei ein nationaler Kraftakt nötig, sagte er bei der Pressekonferenz mit Merkel. Es seien jetzt zudem einschneidende Massnahmen nötig. Beschlossen haben Bund und Länder wie erwartet auch eine 3G-Regel für Beschäftigte am Arbeitsplatz sowie für öffentliche Verkehrsmittel. Ab einem Hospitalisierungswert von drei müssen in einem Land 2G-Regeln eingeführt werden. Ab einem Wert von sechs müssen 2G plus-Regeln gelten. Ab dem Wert neun müsse das gesamte Instrumentarium der Corona-Massnahmen eingesetzt werden.

Zudem wollen die Ministerpräsidenten eine Teil-Impfpflicht: "Wir müssen besonders die vulnerablen Gruppen zusätzlich schützen. Die Länder halten es für erforderlich, dass einrichtungsbezogen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern und Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie in Alten- und Pflegeheimen und bei mobilen Pflegediensten bei Kontakt zu vulnerablen Personen verpflichtet werden, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen", heisst es in dem Beschluss. "Die Länder bitten den Bund dies schnellstmöglich umzusetzen."

Berlins Regierender Michael Müller wies Kritik zurück, die Politik sei schuld an der relativ niedrigen Impfquote. Es habe in den vergangenen Monaten ausreichende Appelle und Kampagnen für das Impfen gegeben. Dass die Impfquote dennoch so niedrig sei, liege an zu grossem Egoismus und zu grosser Gleichgültigkeit vieler Menschen. Laut NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sollen die Corona-Massnahmen am 9. Dezember in der nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz überprüft werden.

Die Länder hätten die Zusage vom wahrscheinlich nächsten Kanzler Scholz bekommen, dass dann überprüft werde, ob der Massnahmenkatalog für die Pandemie-Bekämpfung ausreiche.

20:00

Zwei Jahre nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie liefert ein renommierter Evolutionsbiologe im Fachjournal "Science" weitere Belege für den Huanan-Tiermarkt in der chinesischen Metropole Wuhan als wahrscheinlichen Ursprungsort des Virus.

Dass die meisten frühen symptomatischen Fälle mit dem Huanan-Tiermarkt in Verbindung gebracht werden konnten, sei ein "starkes Indiz" dafür, dass die Pandemie auf dem Markt ihren Ursprung hatte, schlussfolgerte der Wissenschaftler vom Institut für Ökologie und Evolutionsbiologie der Universität Arizona.

Es seien zwar bislang keine eindeutigen Beweise erbracht worden, da keine Proben von Tieren vorliegen würden, die zum Zeitpunkt des Ausbruchs auf dem Markt verkauft wurden. Schliesslich sei der Huanan-Markt schnell geschlossen und desinfiziert worden. Dies bedeute jedoch nicht, dass das Rätsel um den Ausbruch niemals gelöst werden könne, so der Forscher.

Schlüssige Beweise könnten etwa durch die Analyse räumlicher Muster früher Fälle in Wuhan und zusätzlicher Gendaten aus weiteren Proben damaliger Patienten gewonnen werden. "Von dieser Anstrengung hängt die Verhinderung zukünftiger Pandemien ab", so Worobey.

Mehr dazu hier.

17:40

Angesichts steigender Corona-Zahlen wird in Italien über strengere Regeln für Ungeimpfte und Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarstaaten diskutiert. Vor allem Regionalpolitiker fordern von der Regierung in Rom Einschränkungen für Impfgegner, damit es zu keinen grösseren Lockdowns im anstehenden Winter kommt. "90 Prozent der Italiener dürfen nicht in Schach gehalten werden von 10 Prozent, die die Wichtigkeit der Impfung nicht verstehen und der Mehrheit ihre Regeln diktieren wollen", schrieb Giovanni Toti (Forza Italia), der Präsident der Region Ligurien, am Donnerstag bei Twitter.

17:35

Die österreichischen Bundesländer Oberösterreich und Salzburg gehen wegen der rasant steigenden Corona-Neuinfektionen in einen mehrwöchigen Lockdown. Das kündigten die beiden Landeshauptleute der Bundesländer am Donnerstag an.

Gleichzeitig steht die konservativ-grüne Bundesregierung unter wachsenden Druck, auch landesweit schärfere Massnahmen zu ergreifen, um die Neuansteckungen abzubremsen. Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte Einschränkungen für Geimpfte bisher ausgeschlossen. Eine Entscheidung könnte am Freitag nach einem Treffen von Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfang Mückstein (Grüne) mit den Landeshauptleuten fallen. Diskutiert wird derzeit auch eine allgemeine Corona-Impfpflicht.

