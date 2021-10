05:40

Viele Schweizerinnen und Schweizer warten sehnlichst auf die dritte Impfung. Israel, die USA sowie Österreich kennen sie bereits. Das schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic wollte sich bis jetzt nicht auf einen Zulassungstermin festlegen. Claus Bolte, Bereichsleiter Zulassung von Swissmedic, wird gegenüber "10vor10" von Fernsehen SRF konkret: "Ich spreche von wenigen, vielleicht zwei, drei Wochen. Das hängt jetzt im Wesentlichen von den Firmen ab und wann sie unsere Fragen so beantworten, dass wir die Zulassung auch erweitern können." Bis Ende Oktober sei eine Zulassung möglich, wenn die Unternehmen mitspielten, so Bolte. Dann stehe der Booster-Impfung in der Schweiz nichts mehr im Weg.

04:40

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 6771 Neuinfektionen binnen eines Tages für Deutschland. Das sind 1800 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche als 4971 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 75,1 von 74,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 88 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 94.716. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,38 Millionen Corona-Tests positiv aus.

22:00

Nach einem Anstieg der Corona-Neuinfektionen greift Lettland wieder stärker durch. Für vier Wochen sollten Geschäfte, Restaurants und Schulen geschlossen werden, teilt Gesundheitsminister Daniels Pavluts nach einer Krisensitzung der Regierung mit. Auch solle es in dieser Zeit keine Veranstaltungen geben. Für Geimpfte sollen die Beschränkungen ab dem 15. November gelockert werden. Lettland zählt zu den Ländern in der Europäischen Union mit den niedrigsten Impfquoten

21:00

Rumänien kämpft mit einer neuen Corona-Welle. Die Spitäler sind überlastet und die Intensivstationen überfüllt. Das hat wohl auch mit der niedrigen Impfquote im Land zu tun. Nur rund jeder Dritte, jede Dritte in Rumänien ist geimpft. Die Impfskepsis in Rumänien ist gross. Auch, weil die Bevölkerung traditionell wenig Vertrauen in die staatlichen Behörden hat. Zudem befeuerten Desinformationskampagnen in den Medien Zweifel an der Impfung.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)